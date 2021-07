Hunter’s Arena : Legends, une nouvelle expérience Battle Royale avec du corps-à-corps et de la magie

Le monde hasardeux et mystique de Hunter’s Arena : Legends se laisse découvrir.

Prenant place dans un monde fictif qui tire son inspiration de l’Asie de l’Est antique, Hunter’s Arena : Legends propose un système de combat qui ressemble à ceux dans des combats d’un film d’arts martiaux. Celui-ci est centré sur les combos aériens contre les ennemis et sur le fait de contrer de manière décisive votre adversaire pour renverser le combat. Conçu pour offrir une expérience unique dans le genre Battle Royale, les joueurs seront amenés à rencontrer à la fois des éléments PvP et PvE. Pour les fans de PvE, vous pourrez explorer des donjons et tuer des boss démoniaques pour obtenir des objets rares et devenir plus fort. Pour les fans de combats PvP rapides, vous pourrez chasser d’autres chasseurs pour monter en niveau et prouver que vous êtes le chasseur ultime.

You find more information on the upcoming August 3rd update here! https://t.co/7kUkgcdr5w #Stateofplay pic.twitter.com/XclZAoCqjy — Hunter's Arena : Legends (@HuntersArena) July 9, 2021

Il sera possible de choisir parmi 17 chasseurs uniques à chaque fois que vous entrerez dans l’arène. Chaque chasseur a un style de combat distinct et est un maître de l’épée orientale et des sorts puissants. Essayez de personnaliser votre chasseur et montrez votre style au combat grâce aux nombreux skins d’armes et emotes.

Hunter’s Arena : Legends et ses modes de jeu

Solo : Une mêlée générale au cours de laquelle vos talents de chasseur sont mis à l’épreuve. Dans ce mode, vous profitez d’une grande liberté, puisque vous n’avez pas à affronter les autres chasseurs pour gagner. À la place, vous devez explorer des donjons et vaincre de puissants boss pour obtenir du butin et gagner en puissance. Ce qui est intéressant, c’est que vous avez tout à fait à la possibilité de vous associer avec d’autres joueurs pour abattre un puissant démon. Mais une fois le boss vaincu, c’est une tout autre histoire. L’alliance qui s’était formée peut vite se transformer en combat à mort pour mettre la main sur le précieux butin

Trio : Les combats sont plus délicats puisque le travail en équipe a beaucoup d’importance. Communiquez avec vos coéquipiers avant le début du match afin d’inclure des Chasseurs qui bénéficient d’une bonne osmose au niveau de leurs compétences. Par exemple, Gyeonjo peut protéger ses alliés avec des boucliers et bloquer les projectiles ennemis. Jun, mon Chasseur préféré, peut attirer les ennemis de loin. C’est une capacité très utile pour briser la formation d’un autre trio

Combat en équipe : Un défi spécial dans lequel tout repose sur vos compétences à l’épée et en arts martiaux, tandis que vos capacités de survie passent au second plan. Vous entrez dans l’arène avec deux Chasseurs de votre choix pour affronter votre adversaire, jusqu’à ce que l’un d’entre vous ressorte vainqueur. Ce mode se rapproche des jeux de combat traditionnels. C’est l’occasion pour vous de montrer votre maîtrise des combos et des techniques de combat. Ce qui compte le plus dans le mode Combat en équipe, c’est de connaître précisément chaque capacité de vos Chasseurs pour enchaîner les combos et réagir rapidement face aux assauts ennemis. Si vous pensez avoir ce qu’il faut, rendez-vous dans l’arène du mode Combat en équipe pour grimper au sommet du classement

Un trailer pour Hunter’s Arena : Legends

Hunter’s Arena : Legends sortira le 3 août prochain sur PS5, PS4 et PC (fin de l’accès anticipé). Le Battle Royale à 30 joueurs de Mantisco sera d’ailleurs disponible gratuitement pour les membres du PlayStation Plus pendant un mois.