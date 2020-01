Hummer EV : le plus imposant des SUV revient et se met à l’électrique

Peu présente en Europe et éteinte après seulement 20 ans de carrière dans le monde, la marque récupérée par General Motors en 1998 refait surface en 2020 avec un SUV tout électrique.

Si les Hummer sont rares dans nos rues, quoiqu’un peu moins outre-Atlantique, la marque disparue en 2010 après n’avoir trouvé aucun repreneur a laissé une trace durable dans l’histoire automobile. Entre SUV, luxe (pour son prix) et véhicule militaire, le Hummer n’avait durant sa courte existence aucun équivalent. Variation civile du transporteur M998 Humvee utilisé par les forces américaines au sol, il est entré dans l’histoire lors du rachat de la marque Hummer à AM General par General Motors en 1998. L’américain s’est empressé d’en commercialiser plusieurs variations, les H1, H2 et H3, mais n’ayant pu trouver suffisamment de rentabilité dans l’affaire, cesse les opérations en 2009. Les derniers véhicules sortent de l’usine de Shreveport mi-2010. Une aventure de courte durée… qui reprend de plus belle.

Puissant, mais silencieux

À travers une vidéo publiée sur YouTube, GMC, la division de General Motors qui produits utilitaires et poids lourds, dévoile un nouveau véhicule, le Hummer EV. Ce dernier sera un véhicule tout-électrique mu par 1 000 chevaux et 15 000 Nm de couple. Sa commercialisation se fera l’année prochaine, en 2021. Dans la courte vidéo, GMC nous fait comprendre que le moteur ne rugira pas de puissance, et que le silence de celui-ci sera sa qualité première. L’autre étant bien entendu son éco-responsabilité.

Propre, mais à quel prix ?

Et l’empreinte carbone, parlons-en, puisque les véhicules de 3 tonnes environ pouvaient consommer jusqu’à 30 litres aux 100 kilomètres dans le cas du H2, pour une conduite en ville. Se pose aussi la question du prix, les véhicules électriques étant d’ordinaires plus chers que les voitures thermiques à standard équivalent. Sur le marché de l’occasion, les H1, H2 et H3 se vendent pour entre 30 000 et 50 000 euros, dépendant de leur étant, de leur phase (trois sortes pour le H3) et de leurs options. Le modèle le plus récent, à savoir le H3, avait été lancé à 38 000 euros en Europe.