Humble Bundle Conquer Covid-19 : un pack de jeux pour lutter contre le coronavirus

L'initiative Humble Bundle souhaite venir en aide aux différentes associations dans le monde et appelle les joueurs à faire des dons contre une trentaine de jeux.

Avec l’édition spéciale Conquer Covid-19, Humble Bundle annonce que tous les revenus générés par les ventes iront aux organisations qui combattent le coronavirus depuis des semaines : “Aidez à lutter contre le coronavirus et à sauver des vies dans le monde entier. Dans le cadre de cette crise sanitaire sans précédent et de ses effets dans le monde entier, nous nous sommes associés à une équipe de développeurs, d’éditeurs et de créateurs afin de réunir un ensemble de fonds indispensables pour soutenir les organisations qui répondent à la pandémie et à ses conséquences.”

Si plus de trois millions d’euros ont déjà été récoltés depuis fin mars, le pack est encore disponible jusqu’au 7 avril prochain. Comme à l’accoutumée, l’acheteur peut choisir le montant qu’il souhaite payer, même si certains éléments ne sont disponibles que s’il paye plus que la moyenne ou un certain montant. Ce mécanisme permet alors d’augmenter la moyenne globale et ainsi mieux rétribuer les développeurs et les associations. Et surtout en cette période de confinement, n’oubliez pas de rester chez vous, tout en vous divertissant.

Les jeux présents dans le Humble Bundle Conquer Covid-19