Hulu pourrait-il finalement fusionner dans Disney+ ?

Disney est un géant du divertissement, la chose n'est plus à démontrer. Et il pèse aussi très lourd sur le marché du streaming. Grâce à Disney+, mais pas uniquement. Ce qui pourrait lui faire envisager une fusion...

Disney est un géant. Et en tant que tel, son appétit est colossal. Il lui en faut toujours plus. Dans la mesure où Disney détient Hulu, nombreux sont ceux qui trouvaient cela étrange que l’entreprise continue d’exploiter plusieurs services de streaming en parallèle, comme Hulu, ESPN+ et Disney+, par exemple. Ne serait-il pas plus simple, et plus profitable, de consolider tous ces services en les rassemblant sous une seule et même bannière pour rendre le tout plus attirant tant pour les utilisateurs que pour les investisseurs ?

Et si Disney faisait enfin fusionner Disney+ et Hulu ?

Selon un récent rapport de Collider, il se pourrait que Disney envisage justement la chose actuellement. Pour ce faire, un certain nombre de licenciements auraient même déjà eu lieu tant chez Hulu que Disney+ parce que ce genre d’opérations conduit toujours à des postes en doublon. Cela signifie que, dans l’éventualité où pareille décision serait effectivement prise, Disney serait déjà prêt, dans une certaine mesure, à gérer cette fusion au niveau des ressources humaines.

C’est ce que laisse entendre un rapport de Collider

Un porte-parole de Hulu a nié le rapport question, affirmant qu’il ne s’agit là que de pures spéculations et qu’il n’y a pour l’heure aucun projet de ce genre. Cela étant dit, il serait tout à fait logique et compréhensible que Disney cherche à rassembler plusieurs de ses services pour en créer un seul, avec un catalogue géant de contenus. Cela rendrait un tel service bien plus attractif que d’autres plates-formes. De plus, le résultat serait aussi bien plus impressionnant sur le papier. Disney pourrait se targuer d’avoir plus de 100 millions d’abonnés contre “seulement” 70 millions (environ) sur Disney+ et 30 millions (environ) sur Hulu.

Toujours est-il qu’il pourrait y avoir une bonne raison expliquant pourquoi Disney n’a pas déjà procédé à cette fusion. Hulu et Disney+ ciblent des publics très différents. Le géant américain en est parfaitement conscient, ce qui expliquerait pourquoi il cherche à développer ces deux services côte-à-côte simultanément. L’avenir nous dira de quoi il retourne. D’ici, on prendra ce rapport avec des pincettes.