Hulu augmente les tarifs de son offre Live TV

Hulu augmente le tarif de son offre Live TV : 5 $ supplémentaires par mois mais avec Disney+ et ESPN+.

Comme la majorité des services de streaming, Hulu propose un certain nombre d’offres différentes pour les utilisateurs intéressés. L’une de ces offres est baptisée Live TV, c’est la plus onéreuse actuellement et il s’avère qu’elle va le devenir encore plus. En effet, la plate-forme a décidé d’augmenter le tarif de cet abonnement de 5 $ supplémentaires par mois. Cela étant dit, il y a tout de même une bonne nouvelle.

Hulu augmente le tarif de son offre Live TV

En effet, bien que les utilisateurs doivent effectivement s’acquitter de 5 $ supplémentaires par mois, il faut précis que Disney ajoute Disney+ et ESPN+ à cet abonnement. Autrement dit, les abonnés paieront davantage chaque mois, mais ils seront aussi en mesure de profiter d’un contenu plus important. Auparavant, Disney proposait Hulu + Live TV en abonnement indépendant. À partir du 21 décembre prochain, ce ne sera plus le cas, il faudra passer par cette nouvelle offre.

5 $ supplémentaires par mois mais avec Disney+ et ESPN+

Pour celles et ceux qui se demanderaient combien coûtent désormais les différentes offres, sachez que Hulu + Live TV avec publicités coûte 69,99 $ par mois, 5 $ de plus que le tarif précédent de 64,99 $. Hulu + Live TV sans publicité coûtera 75,99 $, contre 70,99 $ auparavant. Hulu précise par ailleurs que les clients qui ont déjà un abonnement Disney+ et ESPN+ verront ceux-ci être intégrés directement à cette nouvelle offre.

Ceci étant dit, une augmentation de 5 $ est assez substantielle, même si elle s’accompagne de nouveaux contenus. Certains utilisateurs n’ont peut-être que faire de ce nouveau contenu. Restera à voir si ce changement tarifaire et d’offre s’accompagnera de résiliations d’abonnement ou si, au contraire, la base d’utilisateurs viendra grossir.

Une chose est sûre, rien n’est jamais figé sur ce marché du streaming. Les plates-formes doivent adapter constamment leurs offres et leurs contenus si elles veulent garder leurs abonnés et continuer d’en attirer de nouveaux. Espérons que Disney ait pris la bonne décision avec cette augmentation de l’offre Hulu + Live TV.