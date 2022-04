Huit astuces à connaître si vous avez un abonnement Hulu

Hulu propose un certain nombre de paramètres et fonctionnalités pour améliorer votre expérience de streaming. En voici huit à connaître.

Avec plus de 40 millions d’abonnés, Hulu compte parmi les services de streaming les plus importants, et ce même alors qu’il n’est pas aussi présent sur le globe que Netflix, HBO Max ou Disney Plus. Hulu offre un catalogue intéressant de contenus originaux, films et séries TV des principaux networks et même une section live TV.

Netflix propose de nombreux paramètres plus ou moins cachés, mais saviez-vous que Hulu en avait quelques-uns aussi ? Bien que la plate-forme ne soit pas aussi intuitive que certaines autres, il y a des possibilités pour améliorer l’expérience. À savoir avant de plonger dans les paramètres et astuces : selon les appareils, tout ne fonctionne pas de la même manière, un peu frustrant.

Utiliser des widgets pour votre smartphone

Les utilisateurs Android et iPhone peuvent utiliser un widget Hulu personnalisé pour accéder en un clic à du contenu suggéré ou reprendre ce qu’ils regardaient. Sur iOS, il faut tapoter et rester appuyé sur l’écran jusqu’à faire apparaître le signe +. Là, tapez Hulu. Deux widgets sont proposés “Jump Back In” ou “Discover”. Si vous avez un smartphone Android, tapotez un endroit vide sur votre écran et cliquez sur l’icône des widgets. Cherchez Hulu dans la barre de recherche et cliquez sur le widget que vous voulez utiliser : “Keep Watching” ou “New content”.

Ajouter et supprimer des chaînes

Cette astuce concerne la section live TV et les abonnés Hulu basic. Vous pouvez sélectionner vos networks préférés et les modifier à loisir. Depuis l’écran principal, trouvez l’onglet TV et faites défiler jusqu’à “All TV Networks”. Cliquez sur la chaîne. Par exemple, si vous aimez les séries ABC, sélectionnez l’icône et “Add to My Stuff”. Vous verrez désormais le contenu ABC dans la page principale. Faites de même avec les autres networks. Dans l’onglet My Stuff, vous retrouvez tous vos networks préférés.

Les abonnés Live TV doivent procéder légèrement différemment. Ouvrez l’app et cliquez sur Hubs. Faites défiler jusqu’à la section A-Z pour sélectionner les chaînes que vous voulez puis tapotez sur Add to My Stuff ou choisissez-les parmi les propositions. Pour vérifier qu’elles sont bien sélectionnées, allez dans l’onglet Live et cliquez sur My Channels.

Pour supprimer des chaînes, trouvez l’icône correspondante dans My Stuff et cliquez sur supprimer.

Personnaliser les sous-titres

Comme Netflix, Hulu permet de personnaliser l’affichage des sous-titres. Police, fond et apparence peuvent être modifiés. Ouvrez l’app sur votre TV et allez jusqu’à l’icône de profil. Cliquez sur Paramètres et ouvrez le menu Sous-titres et Légendes.

Le formatage ne fonctionne que sur les appareils pris en charge, avec la dernière version d’Hulu. Certains modèles de Roku, Android TV, Samsung TV et Apple TV n’ont pas cette fonctionnalité. Cela étant dit, si vous regardez depuis un navigateur, vous pouvez modifier cela directement, pendant la lecture. Cliquez sur l’icône en forme de roue crantée, choisissez Sous-titres. Dans le menu, cliquez sur Paramètres et vous pourrez changer la police, la couleur, la taille et l’opacité. Cliquez sur Terminé une fois votre choix fait.

Utiliser le Mode Nuit

Une fonctionnalité très utile pour vos yeux, le Mode Nuit. L’écran passe d’un fond blanc lumineux à du noir, pour réduire la lumière bleue. Pour l’activer, placez le curseur sur votre profil pour faire apparaître le menu déroulant. Activez Mode Nuit. Cette option n’est disponible que sur les ordinateurs, mais vous pouvez diffuser Hulu depuis votre ordinateur sur un Chromecast ou un Smart TV.

Mettre en pause son abonnement

Hulu permet de mettre en pause son abonnement pour une durée maximum de 12 semaines. Pour ce faire, direction la page de votre compte, dans la colonne abonnement, puis cliquez sur Pause et choisissez la durée. Vous ne serez pas facturé(e) pendant ce temps-là, mais sachez que la pause sera effective au lendemain de votre prochaine facturation. Et si vous avez Disney Plus et/ou ESPN Plus avec votre abonnement Hulu, ceux-ci seront aussi en pause.

À moins de réactiver votre abonnement manuellement, votre compte sera automatiquement réactivé une fois le délai écoulé. Cette date sera votre nouvelle date de facturation.

Désactiver la lecture automatique

Si vous utilisez Netflix régulièrement, vous avez peut-être l’habitude de la lecture automatique qui lance le prochain épisode ou l’aperçu. Hulu propose la même chose, et cela peut aussi être désactivé.

Sur les TV et appareils mobiles, il faut cliquer sur l’icône profil et sélectionner Paramètres. Activez ou non Lecture automatique. Si vous regardez Hulu depuis un navigateur web, cliquez sur l’icône en forme de roue crantée pendant la lecture pour ouvrir les paramètres et activez ou désactivez Lecture automatique.

Nettoyer l’historique de visionnage

Hulu permet de faire le ménage dans son historique de visionnage. Sur un téléviseur, allez sur la page d’une série ou d’un film, cliquez sur l’icône en forme de roue crantée qui dit “Gérer les séries”. Il vous sera demandé de confirmer que vous voulez supprimer le titre de votre historique. Choisissez Supprimer pour la supprimer de votre historique et votre liste Keep Watching. La progression de visionnage sera aussi supprimée pour toute la série ou le film. Pratique si vous voulez recommencer une série.

Sur mobile ou web, il faut passer par la section Keep Watching sur Hulu. Localisez ensuite la vignette du contenu pour ouvrir le menu des options. Cliquez sur la croix ou Retirer de l’historique de visionnage.

Utiliser le smartphone si vous avez perdu la télécommande

Si vous avez égaré votre télécommande et que vous avez Chromecast ou Airplay sur votre TV, installez l’application Hulu sur votre smartphone ou tablette pour caster. L’appareil mobile et le téléviseur doivent être sur le même réseau Wi-i. Ouvrez ensuite l’app sur votre appareil, choisissez le contenu à regarder et tapotez sur Airplay ou Cast. Sélectionnez ensuite Chromecast sur votre TV dans le menu et profitez. Vous pouvez contrôler la lecture depuis votre téléphone.