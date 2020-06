Hublot dévoile une nouvelle smartwatch, la Big Bang e

Le marché des smartwatches continue de s'étoffer, les constructeurs toujours à la recherche de la formule magique, celle qui saura enfin convaincre le grand public. Hublot dévoile aujourd'hui un nouveau modèle.

Au début des smartwatchs, nombre de fabricants de montres de luxe étaient assez sceptiques vis-à-vis du concept de ces montres connectées, certains étaient même presque dédaigneux envers l’idée. Mais aujourd’hui, il faut reconnaître que les grands noms de l’horlogerie sont assez nombreux à être sortis du silence après avoir vu le succès de l’Apple Watch, notamment. Certains sont même passés à l’action. C’est le cas de Hublot qui dévoile sa dernière création baptisée Big Bang e.

Hublot dévoile la smartwatch Big Bang e

Si vous connaissez un peu le monde des montres de luxe, vous avez probablement déjà entendu parler de la série Hublot Big Bang. Peut-être même en avez-vous une au poignet. En terme de design, cette Big Bang e n’est pas très éloignée des Big Bang “traditionnelles”, la seule différence finalement étant qu’elle est désormais “plus intelligente”. Comme toutes les smartwatches, elle offre nombre de fonctionnalités classiques proposées par ce genre de montre, le tout dans un écrin plus luxueux que les réalisations habituelles.

Un design qui devrait plaire aux connaisseurs

La smartwatch Hublot Big Bang e est propulsée par la plate-forme Google Wear OS. Elle dispose d’un écran protégé par une couche de saphir. Elle dispose aussi d’une couronne physique rotative pour contrôler certains aspects de la smartwatch. Google Pay, Google Assistant et même le Google Play Store pour les applications dédiées sont disponibles. Concernant la fiche technique, il faut savoir que cette Big Bang e utilise une puce Qualcomm Snapdragon 3100 et embarque 3 Go de RAM et 8 Go de stockage pour une (petite) batterie de 3 000 mAh seulement – ce qui devrait conférer à l’ensemble une autonomie d’une journée -. Qui dit montre Hublot dit aussi positionnement tarifaire élevé. Cette Hublot Big Bang e est vendue 5 200$, bien moins cher qu’une Big Bang traditionnelle certes, mais tout de même.