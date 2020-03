Huawei s’attend à 20% de ventes de smartphones en moins sans l’ecosystème Android

Coup dur pour l'entreprise qui espérait devenir numéro 1 des vendeurs de smartphones en 2020.

La guerre commerciale livrée à la Chine par l’administration américaine a eu des conséquences graves et immédiates pour Huawei, qui s’est vu interdire de s’approvisionner en matériel et logiciel américain. Sans possibilité de pouvoir exploiter Android, système d’exploitation mobile développé par Google, le géant chinois a du se tourner vers une solution maison, et mobiliser des ingénieurs afin de développer une alternative au PlayStore : AppGallery. Si celle-ci permet aux développeurs de proposer leurs applications à la fois sur iOS, Android et les mobiles Huawei dernière génération (tel que le Mate X), Huawei n’en attend pas moins des conséquences sur ses ventes, ses projections revoyant celles-ci à la baisse. Selon The Information, Huawei prévoit que ses livraisons annuelles de smartphones chuteront d’environ 20% cette année, à la suite des sanctions américaines.

Des sanctions aux conséquences sur le court et long terme

De plus, comme le souligne très justement l’article, le coronavirus dont la propagation nuit aux secteurs industriels (approvisionnement, manufacture et fabrication) en Chine pourrait aggraver cette situation. Ce n’est d’ailleurs pas tellement en Asie que le constructeur s’attend à une baisse drastique des résultats, après 10 ans de croissance, mais sur les autres continents, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Sur ces marchés étrangers, les sanctions américaines ont été suivi de près et les consommateurs ont pris connaissance de l’absence d’Android sur les nouveaux smartphones de la marque.

Le P40, un défi de taille pour Huawei

“Les ventes de smartphones de Huawei à l’étranger n’ont pas chuté l’année dernière en partie parce que la société pouvait continuer à vendre certains de ses vieux modèles que l’interdiction de Google n’avait pas affecté“, rapporte The Information. Une situation qui n’est plus vraie cette année : “Huawei s’attend à ce que ses livraisons chutent d’entre 190 et 200 millions de smartphones, selon ces personnes.” Le lancement de la gamme P40 représente ainsi un défi de taille pour l’entreprise.