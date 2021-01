Huawei restore les jeux Tencent sur son store après les avoir brièvement retirés

Si les entreprises asiatiques font souvent front, il peut arriver que des dissensions apparaissent, notamment entre sociétés chinoises. Ce fut le cas tout récemment entre les deux géants Huawei et Tencent.

Huawei est un géant de l’industrie mobile et des télécommunications que l’on ne présente plus. Tencent, de son côté, est une holding spécialisée dans les services internet et mobiles ainsi que la publicité en ligne et les jeux vidéo. Deux géants qui collaborent assez régulièrement. Ce qui ne veut pas dire que leurs relations sont toujours au beau fixe.

Légère friction entre Huawei et Tencent en Chine en ce début d’année

Ainsi, Huawei a récemment retiré les jeux Tencent comme Arena of Valor de son store d’applications à cause d’un “grand changement” opéré par Tencent concernant leur collaboration, selon Bloomberg. Huawei domine le marché mobile chinois, avec 43 % des expéditions de smartphones au trimestre dernier. Tencent, quant à lui, est propriétaire des studios à qui l’on doit League of Legends ou encore Clash of Clans ainsi que les versions locales de PUBG et Monster Hunter : World. Une dispute entre ces deux monstres de l’industrie pourrait impacter de nombreux joueurs mobiles du pays.

Les jeux Tencent ont disparu du store de Huawei pendant quelques heures

Huawei déclarait à Bloomberg que son département juridique avait fait cette recommandation parce que Tencent demandait de cesser leur coopération. Tencent, de son côté, déclarait que l’accord entre les deux sociétés était arrivé à expiration avant qu’un nouveau puisse être signé. Tous ses titres avaient disparu du store chinois de Huawei tôt dans la journée du 1er janvier.

Les joueurs chinois ont déjà vu nombre de jeux disparaître récemment pour diverses raisons. Par exemple, Apple retirait pas moins de 39 000 jeux de son App Store parce que ceux-ci n’avaient pas d’ISBN délivré par le gouvernement chinois. De nombreux jeux occidentaux faisaient partie de cette liste, y compris Assassin’s Creed Identity et NBA 2K20, ne laissant que 74 des 1 500 plus gros jeux payants du catalogue d’Apple.

Et comme toujours dans ce genre de situation, ce sont les utilisateurs qui paient les pots cassés : “Nous sommes actuellement en pleine négociation avec la plate-forme mobile de Huawei pour trouver une solution et espérons pouvoir redémarrer nos services très rapidement”, déclarait Tencent dans un communiqué.

Il n’aura finalement pas fallu attendre longtemps. Reuters rapportait il y a quelques heures que les jeux Tencent étaient de retour sur le store de Huawei. Selon un communiqué, “les deux partis vont continuer de travailler ensemble pour proposer de meilleures expériences et des services toujours plus aboutis à leurs clients.” Espérons que la situation ne se re-dégrade pas bientôt.