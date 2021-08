Huawei pourrait travailler sur un smartphone avec un écran enroulable

Huawei réfléchit à un smartphone avec écran enroulable, en atteste un brevet découvert récemment

Si la position de Huawei est assez délicate depuis quelques années suite au bannissement commercial de la marque par les États-Unis, le géant chinois continue de fabriquer des smartphones. Et d’innover. La mode semble être aux appareils dotés d’un écran pliable. Aujourd’hui, Huawei pourrait travailler sur un produit avec un écran enroulable.

Huawei réfléchit à un smartphone avec écran enroulable

Ces dernières années, nous avons vu plusieurs fabricants de smartphones proposer des appareils avec un écran pliable. Le concept n’a pas encore totalement décollé, il faut le reconnaître, mais on y vient, lentement mais sûrement. Cela étant dit, il y a quelques mois, LG laissait entendre qu’il s’apprêtait à lancer un smartphone avec écran enroulable, autrement dit un smartphone disposant d’un écran qui peut, non pas se déplier mais se dérouler, pour gagner en surface d’affichage. Étant donné que LG a déjà fait la démonstration d’un concept de téléviseur une dalle enroulable, tout ceci n’est pas totalement impossible.

En atteste un brevet découvert récemment

Et aujourd’hui, il semblerait donc que Huawei puisse être le prochain à sauter dans le train de l’écran enroulable. Si l’on en croit un rapport de LetsGoDigital, un brevet découvert récemment suggère que l’entreprise chinoise serait très intéressée par le concept d’écran enroulable.

Le brevet décrit les réflexions de la marque en matière de smartphone avec un écran qui pourrait être déroulé pour étendre la zone affichage disponible, et s’enrouler pour reprendre un format plus classique. Le brevet mentionne un mécanisme reposant sur des aimants. Il suffirait de tirer l’écran vers le haut pour gagner en taille d’affichage. Le brevet explique qu’avec un tel système, il serait possible de passer de 6,5 pouces en position “fermée” à pas moins de 11 pouces.

Ceci étant dit, il ne s’agit là que d’un brevet. Nul ne sait si Huawei a l’intention d’en faire une réalité. Et maintenant que LG a quitté le marché du smartphone, et que le marque est partie avec son smartphone à écran enroulable, qui sera le premier à dégainer un tel téléphone ?