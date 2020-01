Huawei P40 : premières images du design officiel

Comme Apple et Samsung, le fabricant chinois opte pour un bloc rectangulaire à l'arrière du smartphone dans lequel il logera ses capteurs photo-vidéo.

Huawei reste à l’avant-garde de la photographie grâce à des capteurs toujours plus avancés, qui fonctionnent de façon remarquable en basse luminosité, avec un zoom optique et numérique, et dans des conditions difficiles. Le spécialiste des optiques DxOMark, qui travaille avec les fabricants, a décerné au Huawei Mate 30 Pro 5G la plus haute note de son classement, mais le plus modeste (quoique toujours haut de gamme) Huawei P30 Pro n’est pas loin derrière ; de même, le Huawei P20 Pro reste à la quatorzième place. De manière générale, Huawei domine les classements dans les trois catégories de DxO : capteur principal, capteur secondaire (selfie) et audio. Le chinois compte bien rester sur un succès en proposant le Huawei P40 cette année.

Le digne héritier du P30

Le P30 était doté d’un triple capteur : un SuperSpectrum de 40 mégapixels (f/1,6) avec matrice RYYB (rouge-jaune-jaune-bleu) au lieu de la traditionnelle RGB (rouge-vert-bleu) pour capter 40% de lumière supplémentaire ; un capteur de 20 MP ; un téléobjectif de 8 MP; et une caméra Time of Flight pour un rendu optimal de la profondeur. À l’avant, on trouvait un capteur de 32 MP (f/2.0). Le P40 semble aller dans la même direction comme l’indique la photo obtenue par 91mobiles du mobile en robe noir.

Trois capteurs dorsaux

Il est arbore un triple capteur et un flash LED, dans un rectangle noir qui n’est pas sans rappeler les solutions de design de Samsung. Alors que d’autres comme Nokia tentent de séduire avec plus de capteurs, Huawei travaille sur un nombre plus réduit mais plus performant, ainsi que sur la partie logicielle qui permet d’optimiser les clichés, notamment l’intelligence artificielle mise en avant. On n’en sait pas plus pour l’instant, mais les nouvelles ne devraient pas tarder, les smartphones de Huawei étant commercialisés chaque année au mois de mars.