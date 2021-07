Huawei officialise sa gamme P50, sans la 5G

Huawei officialise sa gamme P50, sous HarmonyOS 2.0, deux nouveaux flagships, non compatibles avec la 5G.

En 2019, un smartphone 5G était assez rare. En 2020, ils sont devenus un peu plus communs. En 2021, un flagship 5G est devenu standard. C’est pourtant un standard que Huawei a décidé de ne pas adopter. La marque chinoise vient en effet d’officialiser sa nouvelle gamme Huawei P50, laquelle, étrangement, n’est pas compatible avec la 5G.

Huawei officialise sa gamme P50

Ceci étant dit, si vous pouvez faire sans la 5G, la gamme P50 est très richement dotée, et très performante. Commençons dont par le Huawei P50. Le fabricant chinois l’a équipé d’un écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 2 700 x 1 224 pixels. Le P50 Pro dispose d’une dalle légèrement plus grande de 6,6 pouces avec une définition de 2 700 x 1 228 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Deux nouveaux flagships, non compatibles avec la 5G

Sous le capot, tous deux disposent d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 mais le P50 Pro sera proposé avec une variante en Kirin 9000. Tous deux sont par ailleurs équipés de 8 Go de RAM – jusqu’à 12 Go pour le Pro – et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Voilà pour les similitudes.

En ce qui concerne les caméras, le P50 offre un module triple capteur avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra-wide de 13 MP et un téléobjectif de 12 MP. Le P50 Pro, quant à lui, a quatre capteurs : un principal de 50 MP, un monochrome de 40 MP, un ultra-wide de 13 MP et un téléobjectif de 64 MP. Les batteries sont, elles aussi, légèrement différentes : 4 100 mAh pour le P50 et 4 360 mAh pour le Pro. Les deux modèles sont cependant compatibles avec la recharge rapide à 66 W.

En ce qui concerne les tarifs, le Huawei P50 sera vendu à partir de 659 $ tandis que le Pro démarrera à 927 $. Nul ne sait à l’heure actuelle si cette gamme P50 sera proposée en dehors de la Chine. Sachez enfin que les deux tournent sous HarmonyOS 2.0 et non pas Android.