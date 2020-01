Huawei ne veut plus utiliser les services Google, même si le bannissement devait être levé

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Huawei a été pris l'une des cibles principales dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Parmi les conséquences, l'impossibilité pour le constructeur d'utiliser les services Google dans ses smartphones...

Proposer un smartphone Android sans les applications ni services Google, voilà qui est plutôt risqué et pour le moins bancal. C’est malheureusement la position dans laquelle s’est retrouvée Huawei après la mise en place du bannissement de la marque aux États-Unis. Cela fait maintenant plus d’un an que le fabricant chinois est dans cette situation. Bien que les choses se soient relativement calmées, Huawei semble envisager l’avenir différemment de ce que l’on aurait pu penser.

Huawei ne reviendra pas à Google, même si le bannissement devait être levé

Interrogé par le media autrichien Der Standard, Huawei déclarait notamment ne pas vouloir revenir à une utilisation des services et applications Google, même si d’aventure le bannissement devait être levé et qu’il récupérait sa licence d’exploitation. Comme vous le savez peut-être déjà, le fabricant a bien l’intention de continuer d’utiliser son propre store App Gallery, lequel repose sur les Huawei Mobile Services. Techniquement parlant, ceux-ci tentent de répliquer la majorité des API des Google Play Services pour pouvoir profiter au mieux de la plate-forme Android sur ses smartphones sans être dépendant des considérations politiques américaines.

Le fabricant proposera des smartphones sous Android avec ses propres services et son propre store

Huawei veut aller plus loin encore. La marque veut créer un “proxy” en Europe pour interagir facilement avec d’autres sociétés américaines pour ses affaires. Le fabricant a beaucoup investi pour que tout ceci puisse se réaliser. Pour l’heure, le nombre d’applications disponibles sur le store est très limité mais si Huawei parvient à proposer les applications majeures dans son App Gallery – y compris les applications Google -, cela pourrait permettre de faire décoller le tout. Ce ne sera pas facile, évidemment, mais il sera intéressant de voir ce que Huawei a en tête pour ses smartphones Android sans Google. Affaire à suivre !

En réponse à cet article, la marque a tenu à donner sa position officielle : “Une version libre de droit du système d’exploitation et de l’écosystème Android reste notre préférence, cependant si nous ne pouvions pas continuer de l’utiliser, nous avons la capacité à développer nos propres système d’exploitation et écosystème.”