Huawei dévoilera son Mate 40 le 22 octobre prochain

Huawei est peut-être dans une situation commerciale très délicate, cela n'empêche pas le géant chinois de lancer de nouveaux smartphones. Le 22 octobre prochain, la marque dévoilera officiellement son Huawei Mate 40.

Huawei se prépare à officialiser son prochain flagship. Et ce devrait une bien belle bête. Le géant de la tech chinois a annoncé tout récemment que cette annonce aurait lieu durant un événement virtuel organisé le 22 octobre prochain à 14h (heure française). La marque n’en a pas dévoilé beaucoup, évidemment, si ce n’est que ces nouveaux Mate offriraient une “puissance sans précédent”. Ce n’est pas vraiment un indice important, mis à part que le processeur sera une fois encore amélioré.

Huawei dévoilera son Mate 40 le 22 octobre

Huawei avait déjà confirmé que son Mate 40 sera le dernier de ses smartphones à être équipé d’une puce haut de gamme Kirin, tout du moins pendant un certain temps. En effet, maintenant que les États-Unis ont mis en place leur bannissement commercial autour du géant chinois, les plus grands fabricants de puces comme TSMC ont interdiction de livrer Huawei. La marque n’a donc plus accès aux technologies les plus abouties pour de futurs modèles. La puce Kirin en 5 nm du Mate 40 devrait être extrêmement rapide et efficace mais elle ne devrait pas équiper d’autres modèles que ce Mate 40.

Dernier smartphone de la marque doté d’une puce Kirin ?

Pour le reste, ce Huawei Mate 40 devrait, comme le Mate 30, mettre l’accent sur la photographie avec un énorme module caméra à quatre capteurs qui inclurait une lentille de forme libre censée améliorer les images prise en grand angle. L’encoche frontale avec le capteur de profondeur pourrait quant à elle être remplacée par un trou dans l’écran laissant place à deux capteurs. L’écran incurvé “waterfall” pourrait aussi faire son grand retour.

Pour l’heure, nul ne sait vraiment quand la gamme Mate 40 sera officiellement disponible. Si l’on en croit un rapport de WinFuture, les premières livraisons ne seraient pas attendues avant 2021. Il faudrait donc prendre son mal en patience, ce qui n’aidera pas Huawei, la concurrence étant féroce et extrêmement active sur le segment du très haut de gamme.