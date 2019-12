Huawei a reçu un soutien financier très important de l’État chinois

Bien avant d'être dans la panade suite à la guerre commerciale avec les États-Unis, le fabricant et équipementier a pu bénéficier de l'équivalent de 67 milliards d'euros, notamment des exemptions fiscales.

On ne devient pas numéro 2 des ventes de mobiles en quelques années seulement grâce à l’innovation et au marketing, la qualité des produits et la réputation d’une entreprise joue aussi beaucoup. Mais pour Huawei, ce qui a également été déterminant, ce sont les aides de la République Populaire de Chine. Selon le Wall Street Journal, l’entreprise a bénéficié de 75 milliards de dollars d’aide, sous une forme ou une autre, soit 67 milliards d’euros tout de même. Ce chiffre compte divers arrangements, notamment des subventions et allégements fiscaux. Huawei, qui ne nie pas l’aide de l’état, a cependant insisté sur le fait que ces aides sont également accordées à d’autres start-ups et entreprises technologiques. Selon le journal américain, l’entreprise a bénéficié de 46 milliards de dollars en prêts et autres aides ainsi que 25 milliards de dollars de réductions d’impôts pour accélérer les avancées technologiques. Huawei a également pu bénéficier de remises foncières et subventions à hauteur d’un à deux milliards.

Une aide exceptionnelle

S’il n’est pas rare que l’État vienne en aide à une entreprise, qui plus est lorsque comme Huawei elle en est une phare dont le rayonnement est mondial et fournis de nombreux emplois à l’échelle nationale, les chiffres cités plus haut restent exceptionnels. Il semble que la Chine a un intérêt direct dans l’expansion d’une société capable de tenir tête à des sociétés comme Apple et Samsung.

Des frictions à l’international

Cette année, pour soupçon d’espionnage, les États-Unis ont interdis l’utilisation des antennes réseau 5G de l’équipementier sur son territoire, tout comme l’a fait la France. Déjà entravé par une interdiction commerciale visant l’utilisation de matériel et de logiciels d’origine américaine, Huawei s’es retrouvé dans une position plus délicate encore — ce qui ne l’a pas empêché de vendre 200 millions de smartphones cette année en seulement 10 mois au lieu de 12 l’année précédente.