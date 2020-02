HTC Vive : la famille Cosmos s’étoffe avec trois nouveaux casques VR

Avec la famille des Cosmos, le fabricant taïwanais HTC est en mesure de proposer des casques VR pour PC bénéficiant d’une gamme d’options modulaires permettant une large palette d’applications en réalité virtuelle : “Vive Cosmos est clairement notre casque le plus polyvalent à ce jour. Que ce soit pour les utilisateurs qui découvrent tout juste la VR ou pour les professionnels, Vive Cosmos offre une qualité, un confort et des capacités exceptionnelles pour faire évoluer les expériences VR au fil du temps.”

Get ready to change the face of VR with the the VIVE Cosmos Series. Unique VR kits developed for how you want to experience VR. https://t.co/OQ9C3p1wdS#HTCVIVECosmos #COSMOSElite#COSMOSXR pic.twitter.com/4NEf553U9H

— HTC VIVE (@htcvive) February 20, 2020