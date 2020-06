Bien que la situation soit aujourd'hui assez difficile, HTC est toujours présent sur le marché des smartphones. La marque s'apprête d'ailleurs à dévoiler un nouveau modèle, pas un flagship mais une référence qui pourrait séduire un certain public.

Durant les premières années du smartphone, HTC était un acteur majeur du marché et il était toujours très excitant de découvrir les nouveaux produits sur lesquels le fabricant travaillait. Cela étant dit, ces dernières années, la marque a eu de plus en plus de mal à tirer son épingle du jeu. Cause ou conséquence, elle semble avoir clairement ralenti sur le segment de la conception de smartphone mais elle n’a pas totalement abandonné. La preuve avec une annonce le 20 juin prochain.

HTC annoncera un nouveau smartphone le 20 juin

C’est dans un post Instagram du compte HTC Taïwan que l’on apprend que la marque annoncera un nouveau smartphone dans quelques jours. Pour être plus précis, HTC Taïwan tease une annonce en date du 20 juin 2020. Cela étant dit, si vous attendiez un appareil haut de gamme, vous allez être déçu(e). L’appareil qui sera annoncé devrait être un modèle plutôt milieu de gamme.

Une nouvelle référence dans sa gamme HTC Desire 20, très probablement

En effet, selon les différents teasers partagés sur les différents canaux de HTC sur les media sociaux, le téléphone en question, qui pourrait être décliné en plusieurs variantes, viendrait ajouter de nouvelles références dans la gamme HTC Desire 20. Autrement dit donc, un ou plusieurs appareils milieu de gamme quand on connait le positionnement des précédents appareils Desire qui ont été commercialisés jusqu’alors. Un nouveau smartphone donc, certes, mais l’on ne sait pas s’il sera disponible dans nos contrées. Il faudra patienter jusqu’à l’annonce officielle, le 20 juin prochain, pour tout savoir.