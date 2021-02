Un PC est bien plus qu'une carte-mère, un processeur, une carte graphique et ses quelques autres composants indispensables. Aujourd'hui, il s'utilise avec moult accessoires. Notamment pour le gaming.

Quand on pense aux ordinateurs, on pense tout d’abord aux composants principaux qui le composent et qui lui permettent de fonctionner – processeur, carte-mère, carte graphique, mémoire, stockage, etc -. Mais un ordinateur est bien plus que cela. Notamment pour les amateurs de jeux vidéo. Sans périphériques et accessoires, l’expérience serait bien fade. Nombreuses sont les marques sur ce marché. Dont HyperX. Une marque qui intéresse aujourd’hui beaucoup HP.

HP va racheter l’accessoiriste gaming HyperX

En ce qui concerne les périphériques et accessoires pour le jeu vidéo, HyperX est une marque assez incontournable. Aujourd’hui, on apprend que, si tout se déroule selon les plans et que les autorités donnent leur accord, HyperX pourrait bientôt être la propriété du géant de l’informatique HP. Cela permettrait à la firme de se positionner sérieusement sur ce marché des accessoires gaming.

Volonté de s’implanter durablement sur le marché des accessoires et périphériques PC

Cette acquisition de HyperX coûterait à HP environ 425 millions de dollars mais HP semble convaincu qu’il s’agit là d’un investissement très bénéfique. Selon ses propres données, le marché des périphériques dans le monde entier devrait atteindre les quelque 12,2 milliards de dollars en 2024. Racheter HyperX permettrait donc au géant américain de s’offrir une jolie part de ce gâteau très lucratif.

HP n’est pas un étranger dans le monde du gaming. Il y a quelques années, l’entreprise commercialiser des machines pour le jeu vidéo sous sa marque Omen. Ils ont aussi créé leur propre gamme d’accessoires gaming, et notamment des moniteurs. Acquérir HyperX n’est donc pas une idée totalement dénuée de sens.

Selon le Président et PDG d’HP, Enrique Lores, “nous continuons d’avancer notre leadership dans les systèmes personnalisés en modernisant les expériences et en nous étoffant dans les activés annexes de grande valeur. Nous voyons des opportunités plus que significatives dans ce vaste et croissant marché des périphériques, et l’ajout de HyperX à notre portfolio offrira de nouvelles sources d’innovation et de croissance pour notre entreprise.”