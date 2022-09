HP SitePrint, un petit robot de chantier qui pourrait être très utile

HP SitePrint est un robot de traçage sur les chantiers, une aide bienvenue aux États-Unis face à une pénurie de main-d'œuvre.

Les ouvriers du bâtiment pourraient bientôt passer davantage de temps à construire et moins à préparer. HP a dévoilé un robot, SitePrint, qui est capable d’imprimer de manière autonome les plans sur les différents sols. Avec l’aide d’une tablette de contrôle à distance et d’outils dans le cloud, la machine peut dessiner les murs, portes et autres éléments de la construction avec peu d’intervention humaine – il peut éviter les obstacles inattendus, y compris les pentes raides. L’entreprise affirme que son robot peut achever un traçage complet en bien moins de temps qu’un ouvrier humain, mais cela dépend de la complexité du projet.

HP SitePrint est un robot de traçage sur les chantiers

Ce robot SitePrint dispose de deux batteries qui peuvent, chacune, lui permettre de fonctionner pendant un maximum de quatre heures. L’appareil est capable d’imprimer sur des surfaces très diverses, comme du béton, du contreplaqué et du granito, même si ceux-ci sont rugueux. Vous pouvez aussi choisir des encres pouvant durer quelques jours ou quelques mois pour répondre à la durée du projet.

HP proposera son robot SitePrint aux entreprises du bâtiment d’Amérique du Nord dès ce mois-ci dans le cadre d’un programme d’accès anticipé. La version finale devrait arriver dans le courant de l’année 2023. Le matériel a, quant à lui, déjà été testé sur des projets très divers, des aéroports aux hôpitaux.

Une aide bienvenue aux États-Unis face à une pénurie de main-d’œuvre

Il y a clairement une inquiétude avec SitePrint quant au fait que le robot pourrait faire perdre des emplois. En effet, ce dernier ne nécessite qu’un opérateur contre deux ou trois personnes pour réaliser ces tracés manuellement sur un chantier. Ceci étant dit, le timing de lancement sur le marché semble parfait. Comme dans d’autres industries, le bâtiment souffre actuellement d’une certaine pénurie de main-d’œuvre. Des robots comme SitePrint pourraient aider les ouvriers à avancer sur un chantier qui manque de bras, ou permettre de réaliser des projets ambitieux sans embaucher de très grandes équipes.