How I Met Your Father : une deuxième saison de 20 épisodes est commandée

La série dérivée de How I Met Your Mother va revenir avec une deuxième saison.

La plateforme de streaming Hulu a renouvelé la comédie How I Met Your Father, avec Hilary Duff dans le rôle de Sophie, pour une deuxième saison qui comprendra pas moins de 20 épisodes, soit le double de la saison actuelle qui se terminera le 15 mars prochain aux USA et dont la diffusion est France est prévue pour le 9 mars prochain sur Disney+.

Surprise! 🥳 You'll be seeing more great chapters in this love story because #HIMYF has been renewed for Season 2! 💚 📸: @maddiedeutch pic.twitter.com/dUwVtuW9hh — How I Met Your Father (@HIMYFonHulu) February 15, 2022

“La vision inspirée d’Isaac et Elizabeth pour How I Met Your Father s’est avérée être un véritable rendez-vous télévisuel dont les fans ne peuvent se lasser de semaine en semaine“, a déclaré Jordan Helman, responsable des contenus originaux pour Hulu. “La vie de ces personnages, incarnés par le casting immensément talentueux mené par Hilary Duff, ne fait que commencer à se déployer et nous sommes ravis d’apporter davantage du voyage de ce groupe à nos téléspectateurs avec une deuxième saison démesurée.”

Un trailer pour How I Met Your Father