How I Met Your Father : un spin-off de la série How I Met Your Mother avec Hilary Duff

La plateforme de streaming Hulu commande dix épisodes pour How I Met Your Father.

Que de péripéties pour en arriver à une officialisation du projet. En 2014, les créateurs de How I Met Your Mother, Craig Thomas, Carter Bays et Emily Spivey, ont écrit un pilote pour CBS avec Greta Gerwig et Drew Tarver concernant le spin-off How I Met Your Father, mais il n’a pas été retenu. Deux ans et demi plus tard, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont lancé une amorce, mais après que le duo ait été élevé au rang de co-showrunners de This Is Us de NBC, ils n’étaient plus disponibles. Studio 20th Television a alors essayé à nouveau de relancer la série avec la scénariste Alison Bennett de You’re the Worst, mais là encore, cela n’a pas avancé.

.@hulu has given How I Met Your Father, which will star Hilary Duff, a straight-to-series order from creators Isaac Aptaker and Elizabeth Berger#HowIMetYourFather https://t.co/gdnno7H86C — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 21, 2021

Mais maintenant, c’est bon. Hulu a donné son feu vert pour produire une dizaine d’épisodes : “Dans un avenir proche, Sophie raconte à son fils l’histoire de la façon dont elle a rencontré son père. Le récit nous ramène à l’année 2021 où Sophie et son groupe d’amis proches sont en train de découvrir qui ils sont, ce qu’ils veulent dans la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres. et des options illimitées“. Actrice principale, Hilary Duff produira également la série avec Studio 20th Television, qui utilisera une approche multi et monocaméra similaire à celle de son prédécesseur. Carter Bays et Craig Thomas, qui ont créé How I Met Your Mother, seront également producteurs exécutifs sachant qu’Adam Londy sera le co-producteur exécutif.

How I Met Your Father, la nouvelle série de Hulu

“Les enfants, je vais vous raconter une histoire incroyable… c’est l’histoire de la façon dont deux auteurs ont eu la chance de réaliser leur série télévisée de rêve pendant neuf saisons avant de passer le flambeau à une nouvelle équipe créative inspirée, qui a sa propre histoire incroyable à raconter, celle How I Met Your Father“, ont déclaré Carter Bays et Craig Thomas. “Nous sommes honorés par leur passion et leur vision, et sommes impatients de les aider à raconter cette nouvelle histoire légendaire.”

Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment, a qualifié How I Met Your Mother d’une des comédies les plus innovantes et les plus appréciées de la télévision : “Isaac et Elizabeth ont une vision inspirée de cette nouvelle version qui honore ce que Carter et Craig ont créé avec l’original et fait avancer la franchise. Isaac et Elizabeth se sont révélés être de riches conteurs et d’excellents partenaires pour nous à Hulu Originals et dans toute la famille Walt Disney Company. Si l’on ajoute à cela la passion et l’énergie contagieuse qu’Hilary apporte à chaque rôle qu’elle endosse, nous sommes impatients d’enfiler nos costumes et de présenter au public How I Met Your Father.”

“J’ai eu la chance incroyable dans ma carrière de jouer des personnages merveilleux et je suis impatiente d’endosser le rôle de Sophie“, explique Hilary Duff, l’actrice, auteur-compositrice-interprète pop rock, écrivaine, styliste, mannequin, productrice et actrice de doublage américaine. “En tant que grande fan de How I Met Your Mother, je suis honorée et même un peu nerveuse que Carter et Craig me fassent confiance pour la suite de leur bébé. Isaac et Elizabeth sont brillants, et j’ai hâte de travailler à leurs côtés et avec tout leur génie. Je me réjouis de rejoindre les familles de Hulu Originals et 20th. Je réalise que ce sont de grandes chaussures à remplir et je suis excité de glisser mes 6 ½’s là-dedans.“