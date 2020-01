Housemarque se concentre sur un AAA ambitieux

Un mystérieuse licence est en développement depuis maintenant près de trois ans dans les locaux du studio finlandais Housemarque.

2020 sera l’année des 25 ans de Housemarque, et pour célébrer cet anniversaire d’une belle manière, Ilari Kuittinen, le PDG du studio, voit les choses en grand, notamment grâce à l’aide d’un éditeur qui pourrait être Sony Interactive Entertainment : “Nous nous concentrons sur la réalisation de notre jeu le plus ambitieux et le plus important à ce jour, en mettant tous les autres projets en attente, y compris le développement de Stormdivers. C’est formidable que toute l’entreprise puisse se réunir pour livrer ce jeu, qui définira la prochaine évolution de Housemarque. Nous sommes très honorés de bénéficier du soutien extraordinaire de notre partenaire au cours des dernières années, et ce soutien n’a cessé de croître chaque mois (…) Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons l’annoncer. Et en même temps, c’est toujours angoissant d’anticiper la réaction des joueurs lorsque le jeu sera enfin disponible. Nous n’avons jamais produit quelque chose de cette ampleur par le passé. L’heure où notre éditeur partenaire dévoilera ce sur quoi nous sommes en train de travailler se rapproche. Cette année sera pleine de surprises excitantes et nous avons hâte de les vivre avec vous tous !”

This year will be our 25th anniversary and a transformative year in many respects. https://t.co/GKtd0xG3Jc — Housemarque (@Housemarque) January 23, 2020

Housemarque s’est renforcé pour avoir l’équipe de développement la plus grande jamais atteinte de son histoire

Alors que les finlandais de Housemarque s’étaient lancés dans le genre Battle Royale avec Stormdivers en 2018, un autre projet est venu contrecarrer les plans, en plus d’être un prétexte pour recruter : “Beaucoup de choses ont changé pour Housemarque en quelques années, et notre chemin a pris de nombreux virages. Notre voyage nous a menés dans un endroit fantastique où nous nous pinçons pour nous assurer que tout cela n’est pas qu’un rêve (…) Notre équipe de près de 80 personnes est composée de personnes talentueuses et intelligente venant du monde entier, et il a été revigorant et inspirant de voir comment le concept de notre nouveau jeu est devenu réalité alors que de plus en plus d’idées ont formé la base d’un produit vraiment incroyable. Même si nous ne savions pas si nous allions passer les premières étapes de la préproduction, nous avons maintenant passé près de trois ans à travailler sur ce dernier, et nous sommes maintenant en pleine production et super excités d’en révéler davantage dans les mois à venir.”

Stormdivers en vidéo