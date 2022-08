House of the Dragon : une deuxième saison est officiellement commandée

HBO renouvelle la série télévisée House of the Dragon pour une deuxième saison.

Co-créée par Martin et Ryan Condal, qui fait office de co-showrunner avec Miguel Sapochnik, qui réalise également, la préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, se voit renouveler pour une deuxième saison par la chaîne américaine HBO suite au succès du premier épisode. Plus de 20 millions de téléspectateurs ont assisté aux débuts de la série télévisée qui relate l’histoire de la Maison Targaryen.

Fire reigns. #HouseoftheDragon has been renewed for Season 2. pic.twitter.com/6CxhzC7SKv — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 26, 2022

Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, a déclaré :

Nous sommes extrêmement fiers de ce que toute l’équipe de House of the Dragon a accompli avec la première saison. Notre équipe et notre casting exceptionnels ont relevé un défi de taille et ont dépassé toutes les attentes, en proposant une série qui s’est déjà imposée comme un incontournable de la télévision. Un grand merci à George R.R. Martin, Ryan Condal et Miguel Sapochnik pour nous avoir guidés dans cette aventure. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de continuer à donner vie à la saga épique de la Maison Targaryen avec la deuxième saison.

Le casting de la première saison de la série House of the Dragon est composé de Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, and Rhys Ifans. Additional cast includes Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes et Savannah Steyn.