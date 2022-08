House of the Dragon : presque dix millions de visionnages en une journée, un démarrage record pour la préquelle

La préquelle de la série télévisée Game of Thrones, House of the Dragon, a attiré 9,986 millions de téléspectateurs sur les plateformes HBO et HBO Max aux États-Unis.

En plus d’avoir marqué l’histoire de la chaine HBO, la grande première de House of the Dragon a marqué le plus grand lancement pour une série sur HBO Max aux États-Unis, en Amérique latine et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), entraînant ce que HBO appelle un niveau sans précédent de flux simultanés sur la plateforme. D’ordinaire, les téléspectateurs du dimanche soir pour une série HBO ne représentent que 20 à 40% de l’audience brute totale de la série. Elle a également dépassé les débuts de Game of Thrones en 2011 de près de 350% en termes de téléspectateurs.

Casey Bloys, responsable du contenu pour HBO et HBO Max, se félicite de réaliser la plus grande audience pour une nouvelle série originale avec House of the Dragon :

C’était merveilleux de voir des millions de fans de Game of Thrones revenir avec nous à Westeros. House of the Dragon met en scène un casting et une équipe incroyablement talentueux qui ont mis leur cœur et leur âme dans la production, et nous sommes ravis de la réponse positive des téléspectateurs. Nous sommes impatients de partager avec le public ce que George R. R. Martin, Ryan Condal et Miguel Sapochnik ont encore en réserve pour cette saison.

La série House of the Dragon cartonne et surpasse Game of Thrones

La première de House of the Dragon a également été un succès sur les réseaux sociaux, où les fans sont venus célébrer le retour à Westeros. House of the Dragon a été le sujet le plus populaire sur Twitter le jour de la première, se classant numéro 1 pendant 14 heures d’affilée, et numéro 1 sur Google Trends. Il a également été révélé que House of the Dragon a attiré 2,6 millions de téléspectateurs dans les foyers américains mesurés par Samba TV. C’est le meilleur résultat depuis le début de l’année pour une première sur le câble premium ou en streaming.

Game of Thrones est encore regardé sur HBO Max

La série originale Game of Thrones a connu sa semaine la plus forte à ce jour sur HBO Max, couronnant une période de sept semaines de croissance de l’engagement d’une semaine sur l’autre jusqu’à la première de House of the Dragon. La moyenne hebdomadaire de Game of Thrones en août est supérieure de près de 90% à celle de juin et de près de 50% à celle de juillet.