Le premier épisode de House of the Dragon disponible gratuitement sur YouTube. Un petit cadeau sympathique de HBO pour les fans. De quoi faire gonfler encore les chiffres.

À moins d’avoir vécu dans une grotte loin de tout ces derniers mois, vous avez très certainement entendu parler de House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones. La nouvelle création de HBO fait un véritable carton dans le monde entier et pour faire augmenter encore les chiffres, sachez que le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube.

Le premier épisode de House of the Dragon disponible gratuitement sur YouTube

Le grand final de Game of Thrones ne pouvait contenter tout le monde, mais, de l’avis général, la dernière saison a clairement été bâclée. De fait, il est tout à fait compréhensible que vous puissiez être réticent à vous abonner à HBO Max simplement pour profiter du spin-off, House of the Dragon. Vous n’aurez rien à débourser pour découvrir de quoi il retourne dans cette nouvelle série, puisque HBO a décidé de proposer le premier épisode sur YouTube, en accès totalement gratuit.

Un petit cadeau sympathique de HBO pour les fans

Le premier épisode de House of the Dragon pose le décor d’une histoire qui se déroule quelque 200 ans avant les événements de Game of Thrones, série qui est disponible en 4K HDR sur HBO Max depuis peu. House of the Dragon se concentre sur la Maison Targaryen, autrement dit, vous verrez de nombreux personnages avec les cheveux blancs. Et des dragons, évidemment.

De quoi faire gonfler encore les chiffres

La vidéo intégrée ci-dessous est protégée par une restriction d’âge – ce qui est tout à fait normal, House of the Dragon n’étant pas une série familiale -, il vous faut donc aller la regarder directement sur YouTube. À noter, il semblerait qu’elle soit aussi restreinte aux seuls résidents des États-Unis (rin ‘insurmontabl avc un VPN). t si vous chrchz un autr séri fantasy à gros bugt, sachz que ls prmirs épisos la très attnu séri L Signur s Annaux : Ls Annaux Pouvoir sont isponibls sur Amazon Prim.