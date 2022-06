House of the Dragon : la princesse Rhaenyra Targaryen sera protégée par Syrax

Montée par Rhaenyra Targaryen, le dragon femelle aux écailles jaunes Syrax est connue pour avoir donné naissance à l'un des derniers dragons de Westeros.

La préquelle House of the Dragon dépeint la dynastie Targaryen au sommet absolu de sa puissance, avec plus de 15 dragons sous leur joug. La plupart des empires – réels ou imaginaires – s’effondrent à partir de tels sommets. Dans le cas des Targaryens, leur lente chute commence presque 193 ans avant les événements de Game of Thrones, lorsque le roi Viserys Targaryen rompt avec un siècle de tradition en nommant sa fille Rhaenyra héritière du trône de fer. Mais lorsque Viserys engendre un fils, la cour est choquée de voir que Rhaenyra conserve son statut d’héritière, et les germes de la discorde s’installent dans tout le royaume.

Ryan Condal et Miguel Sapochnik sont les showrunners, mais également producteurs exécutifs avec George R.R. Martin, Vince Gerardis, Sara Hess et Ron Schmidt, tandis que Greg Yaitanes est co-producteur exécutif. Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes et Savannah Steyn composent le casting.

Un trailer pour House of the Dragon

La première saison de House of the Dragon sera diffusée le 21 août prochain sur la plateforme de streaming HBO Max.