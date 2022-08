House of the Dragon : la première saison de dix épisodes couvrira les 28 ans d’histoire de Westeros

Pas moins de 28 ans d'histoire avant le début de la Danse des Dragons vont s'écouler avec la première saison de la série télévisée House of the Dragon.

L’auteur américain George R. R. Martin a précisé l’étendue de la couverture de la préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, qui mènera à la Danse des Dragons d’ici plusieurs saisons sur HBO :

Beaucoup de choses se passent à Westeros en tant que continent, et il se passe des choses un peu partout, mais ce qui nous préoccupe le plus dans House of the Dragon, c’est la question de la succession au trône de fer. Bien sûr, la série commence en 101 AC, au Grand Conseil, que le vieux roi Harris a convoqué pour laisser les seigneurs du royaume le conseiller sur qui devrait succéder au trône de fer après sa mort. Puis la guerre elle-même éclate en 129 AC, ce qui nous donne une durée de 28 ans pour la seule première saison. Et vous voyez les différents personnages introduits et le conflit commencer à se développer, les graines de ce qui sera finalement une guerre. Mais pas tout de suite. Les graines poussent, les sentiments s’intensifient, les griefs sont rassemblés et tout ça, alors oui, il se passe beaucoup de choses dans cette histoire.

A Song of Ice and Fire. #HOTD pic.twitter.com/aeBGJJwFRl — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 22, 2022

De Game of Thrones à House of the Dragon

House of the Dragon a l’ambition de recapturer une partie de la magie de Game of Thrones. Cette préquelle se déroule deux cents ans auparavant et suit le deuxième siècle de la famille Targaryen qui revendique le Trône de fer et règne sur le continent de Westeros. Elle raconte la chute de leur dynastie, déchirée par une guerre civile connue sous le nom de Danse des Dragons, comme l’explique en détail le roman historique en deux volumes de Martin, Fire & Blood. Le casting est composé de Paddy Considine, Ryan Corr, Eve Best, Graham McTavish, Olivia Cooke, Sonoya Mizuno, Bill Paterson, Matthew Needham, Emma D’Arcy, Rhys Ifans et l’ancienne star de Doctor Who, Matt Smith.

Dans les coulisses du premier épisode de House of the Dragon

House of the Dragon est disponible sur HBO aux USA et OCS en France. Dix épisodes sont prévus à raison d’un par semaine.