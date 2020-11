House of Ashes : le troisième opus de The Dark Pictures Anthology est programmé pour 2021

La suite de Man of Medan et Little Hope sur consoles et PC sera House of Ashes.

Prévu pour l’année prochaine sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, House of Ashes prend place en pleine guerre d’Irak où une unité militaire d’élite (renforcée par Rachel King, un agent de terrain de la CIA) se fait prendre en embuscade par une patrouille locale dirigée par le sergent Salim Othman. A la suite d’une confrontation musclée, un tremblement de terre entraine les deux camps dans les ruines d’un temple sumérien. Dans l’obscurité, quelque chose de diabolique s’est réveillé… Des créatures anciennes et surnaturelles s’attaquent aux soldats armés. En plus de faire de terribles découvertes sous le désert d’Arabie, les joueurs auront encore des décisions importantes à prendre pour survivre, aider vos amis et combattre le mal.

Un trailer pour The Dark Pictures Anthology : House of Ashes

“Nous sommes ravis de révéler ce troisième jeu de l’anthologie The Dark Pictures Anthology. Comme les précédents, House of Ashes proposera aux joueurs une toute nouvelle histoire avec un nouveau casting, ses propres rebondissements et une nouvelle menace pour les protagonistes. Nous sommes impatients de partager plus de détails sur l’histoire“, a déclaré Pete Samuels, PDG de Supermassive Games.

Le mode Histoire Partagée pour jouer en ligne avec un ami et le mode Soirée Télé pour partager l’expérience hors ligne jusqu’à 5 joueurs seront de retour.