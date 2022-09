Hot Take : l’affaire controversée entre Johnny Depp et Amber Heard adaptée en long-métrage

Le procès pour diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard sera traité dans le téléfilm Hot Take : The Depp/Heard Trial.

L’acteur Mark Hapka (Altergeist, Parallels, Days of Our Lives) incarne Johnny Depp et Megan Davis (Bones, Alone in the Dark, American Horror Story) joue le rôle d’Amber Heard dans Hot Take : The Depp/Heard Trial. La première est prévue pour le 30 septembre prochain sur Tubi, la plateforme de streaming de la Fox. Melissa Marty (Station 19, Shelter, Dangerous Company) se joint au casting dans le rôle de Camille Vasquez, l’avocate de Johnny Depp, et Mary Carrig (Law & Order True Crime, Worst Birthday Ever, Betrayed) incarnera Elaine Bredehoft, l’avocate d’Amber Heard.

The controversial defamation case between Johnny Depp and Amber Heard is the subject of a new movie, “Hot Take: The Depp/Heard Trial,” set to debut exclusively on Tubi.

The film stars Mark Hapka as Depp and Megan Davis as Heard.

Get the details here: https://t.co/Xds3rBBae4 pic.twitter.com/o8jmJlrMzK

— Variety (@Variety) September 15, 2022