Horizon : Zero Dawn va sortir sur PC dès cet été

Guerrilla Games prépare une version PC de Horizon : Zero Dawn après trois ans d'exclusivité sur PS4.

Hermen Hulst, le nouveau patron des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment, a décidé de mettre fin aux rumeurs, et surtout confirmer l’arrivée de Horizon : Zero Dawn sur PC dans une Complete Edition via la plateforme Steam : “Guerrilla Games fera une annonce plus détaillée très prochainement via les nouveaux directeurs du studio, à savoir Michiel van der Leeuw, JB van Beek et Angie Smets“. Prévu pour l’été 2020, ce titre sera édité avec le label PlayStation Mobile (Helldivers Dive Harder Edition, Guns Up!, Everybody’s Gone to the Rapture, Arrowhead Ultimate Co-op Collection), contrairement à la version PC de Predator : Hunting Grounds, qui sera directement prise en charge par l’éditeur japonais sur l’Epic Games Store.

We asked some of our biggest fans & close friends what they thought when playing #HorizonZeroDawn for the 1st time. Thank you @HIDEO_KOJIMA_EN, @siobhanreddy & the Horizon Zero Dawn community for the kind words. The Horizon Zero Dawn: Complete Edition is out now! pic.twitter.com/iwBydya2f2 — Guerrilla (@Guerrilla) December 5, 2017

Sony n’a pas l’intention d’arrêter de produire des exclusivités pour les consoles PlayStation

Dans le dernier numéro du PlayStation Blogcast, Hermen Hulst de Sony a été très clair concernant l’avenir des exclusivités : “Nous sommes toujours autant convaincus par un matériel dédié. Donc nous continuerons dans cette direction. Et nous voulons continuer d’offrir des exclusivités de qualité. Et des jeux solo à l’histoire prenante. Mais nous sommes ouverts à l’expérimentation et à de nouvelles idées. Nous testerons des choses et nous verrons bien si ça fonctionne. Je pense que c’est ça aussi, l’ADN de nos Worldwide Studios (…) Je pense qu’il faut rester ouvert aux nouvelles idées qui permettent de faire découvrir PlayStation à davantage de gens ou de leur montrer à côté de quoi ils passent. Et pour apaiser les esprits, sortir un titre AAA développé en interne sur PC ne signifie pas forcément que tous les jeux sortiront sur PC. Pour moi, Horizon Zero Dawn s’y prêtait particulièrement. Nous n’avons pas de plan pour des versions PC systématiques, et nous restons à 100% engagés dans le matériel dédié.”

Horizon : Zero Dawn est un cas particulier, lié notamment à Death Stranding (Kojima Productions, studio indépendant) et au moteur Decima Engine du studio néerlandais Guerrilla. Il ne faut pas s’attendre à d’autres annonces fortes avec les licences PlayStation, car elles seront rares (et interviendront plusieurs années après un lancement sur PS4/PS5 si l’opportunité est jugée nécessaire, à savoir rehausser les ventes et/ou attirer un nouveau public), sachant que l’ouverture au PC se fait principalement avec les expériences multijoueurs. L’outil de création Dreams ne devrait d’ailleurs pas échapper à un portage. De nombreux jeunes développeurs arrivent à se faire recruter grâce à cette production originale de Media Molecule.