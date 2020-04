Horizon Zero Dawn : une suite sur PS5 est bien en développement, Sony veut en faire une trilogie

La chasseuse d'animaux-machines Aloy devrait bien revenir sur la nouvelle console de Sony avec un nouvel opus de la licence Horizon : Zero Dawn du studio Guerrilla Games.

Si Sony Interactive Entertainment et Guerrilla Games n’ont jamais évoqué de manière officielle le développement d’un nouveau Horizon : Zero Dawn sur PS5, plusieurs rumeurs et offres d’emplois allaient pourtant dans ce sens. Si la nouvelle licence des créateurs de Killzone arrivera sur PC dans le courant de l’été afin de séduire un nouveau public, son impressionnant succès sur PS4 lui a permis de devenir un projet très ambitieux. Pensé comme une trilogie depuis le début, l’éditeur japonais Sony a validé cette possibilité après que l’exclusivité ait dépassé les 10 millions de ventes. D’ailleurs, la suite devait à la base arriver sur PS4, mais les équipes du studio néerlandais ont finalement décidé de totalement le repenser pour devenir une exclusivité PS5.

Horizon : Zero Dawn 2 se prépare pour la PS5

Selon les informations de Video Games Chronicle (VGC), les nouvelles aventures d’Aloy se dérouleront dans un monde ouvert qui sera beaucoup plus vaste (on parle même d’une dimension gigantesque) que le premier opus avec une liberté d’exploration encore plus poussée. Déjà dans les plans pour le premier opus, mais annulé par la suite, un multijoueur coopératif serait prévu dans Horizon : Zero Dawn 2. Dans l’immédiat, il y a un flou sur sa présence dans la campagne principale, un mode dédié ou carrément un stand-alone en coopération si les plans devaient encore être modifiés. Dans tous les cas, Sony n’est pas contre la coopération et le multijoueur dans la licence de Guerrilla Games. Enfin, on sait pas encore si Horizon : Zero Dawn 2 sera disponible au lancement de la PS5.

