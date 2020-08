Horizon Zero Dawn : une première mise à jour pour la version PC

Alors que l’action-RPG futuriste post-apocalyptique du studio néerlandais Guerrilla Games souffre de nombreux problèmes d’optimisation technique depuis son lancement sur PC, le patch 1.01 règle désormais les soucis de crash et de sauvegarde :

Patch 1.01 for Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC is live now. Find the patch notes here: https://t.co/zncfbrzdtG

This is a small initial patch; please know that we are already working on the next one – thanks for your patience and understanding!#HorizonZeroDawnPC pic.twitter.com/VtWSiOkNvG

— Guerrilla (@Guerrilla) August 14, 2020