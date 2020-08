Horizon Zero Dawn : une deuxième mise à jour pour la version PC

Suite à la publication du patch 1.02, Guerrilla Games corrige principalement les ralentissements lors des sauvegardes et les animations faciales désynchronisées pour le portage PC de Horizon : Zero Dawn via Steam et l’Epic Games Store. Les derniers soucis de crash appartiennent désormais au passé :

Patch 1.02 for #HorizonZeroDawnPC is out now! This patch aims to address various crashes and graphical issues reported by our community.

Thank you for your support and patience as we continue to improve your experience on PC!

🗒️ Patch notes: https://t.co/kWhp91laV6 pic.twitter.com/K6J9JstVzZ

— Guerrilla (@Guerrilla) August 19, 2020