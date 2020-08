Horizon Zero Dawn sur PC : Guerrilla Games va corriger les problèmes techniques et les crashs

Le portage PC de Horizon Zero Dawn n'est pas exempte de défauts techniques, une mise à jour est en préparation.

Absence de filtre anisotrope, problèmes de saccades, animations limitées à 30fps ou encore compilation des shaders qui prend en moyenne entre 10 à 15 minutes lors du premier lancement, la version PC de Horizon Zero Dawn n’est pas une grande réussite dans l’immédiat, mais les développeurs vont régler ces soucis d’ici les prochaines semaines : “Merci de nous soutenir alors que nous avons lancé Horizon Zero Dawn Complete Edition sur PC ! Nous avons profité d’une toute nouvelle vague de captures d’écran avec le mode photo du jeu, de streams et des vidéos de créateurs de contenu, et avons vu tant de nouveaux joueurs commencer leur voyage avec Aloy. Nous surveillons tous nos réseaux et sommes conscients que certains joueurs ont connu des plantages et d’autres problèmes techniques. Sachez que nous examinons vos rapports avec une priorité absolue. Nous apprécions ceux qui ont déjà pris le temps de signaler leurs problèmes sur Steam, Reddit ou notre site officiel. Si vous rencontrez toujours des plantages ou des bugs, veuillez continuer à utiliser ces espaces, ou reportez-vous à notre FAQ si vous ne savez pas comment procéder. Vos rapports sont, et ont déjà été incroyablement utiles pour nos équipes. Merci de votre patience alors que nous continuons à enquêter sur les problèmes ; nous vous tiendrons tous au courant dès que nous aurons plus de nouvelles.”

Sony veut attirer les PCistes sur PS5 avec la licence Horizon

Si l’arrivée d’une exclusivité first-party sur PC est un événement, Sony compte bien attirer les joueurs de cette plateforme sur sa nouvelle console d’ici l’année prochaine avec la suite de Horizon, une création originale du studio Guerrilla Games : “Plus de trois ans après ses débuts, et avant la suite Horizon Forbidden West sur PS5, c’est le moment idéal pour présenter à un nouveau public cette épopée très appréciée des fans. Pour ceux qui n’ont jamais possédé de PS4 ou ceux qui ont sauté une génération ou plus, c’est un excellent exemple du genre de jeux que nous nous efforçons de proposer (…) Nous sommes convaincus que les joueurs sur PC tomberont amoureux d’Aloy et de son univers avec Horizon Zero Dawn. Puis, lorsque Horizon Forbidden West arrivera sur PS5 et qu’il sera temps de découvrir où le voyage d’Aloy la mènera, nous les invitons à nous rejoindre.“