Horizon : Zero Dawn s’invite sur la plateforme GOG

La version PC de Horizon : Zero Dawn sera disponible dès demain via la boutique de jeux sans DRM de l'éditeur polonais CD Projekt.

Déjà disponible sur l’Epic Games Store et Steam depuis le 7 août dernier, Horizon : Zero Dawn de Guerrilla Games prépare désormais son arrivée sur GOG dans sa Complete Edition incluant l’extension The Frozen Wilds où Aloy doit enquêter sur une nouvelle menace nommée le Daemon dans une région glaciale avec un volcan en éruption. Le portage PC sera compatible avec GOG Galaxy 2.0 et proposera des sauvegardes dans le cloud ainsi que des succès.

La suite Forbidden West est pour l’instant prévue en exclusivité sur PS5 pour 2021. L’héroïne Aloy est amenée à se rendre dans une Amérique occidentale complètement ravagée par des tempêtes massives et des machines mortelles afin de suivre une nouvelle quête où l’intelligence artificielle HADES pourrait faire son retour.

Les améliorations de Horizon : Zero Dawn sur PC

Si les développeurs du studio Guerrilla Games n’ont pas encore répondu à tous les problèmes techniques répertoriés par les joueurs, cinq mises à jour ont été déployées depuis les premières corrections :

Patch 1.04 (quatrième mise à jour)

Correction d’un crash qui survenait lorsque les joueurs créaient une nouvelle partie alors que leurs emplacements de sauvegarde étaient pleins

Correction d’un crash au lancement lié au dossier temporaire

Correction d’un crash de l’IA pouvant survenir pendant le combat

Correction d’un crash IA dans EventMessageHandler

Correction d’un crash lié à l’échantillonnage WorldData

Correction d’un crash lorsque les utilisateurs reculaient instantanément lors du changement de curseur dans le menu paramètres

Correction d’un crash qui se produisait en ouvrant l’emote “Salutations” en mode photo puis en quittant le menu

Correctif potentiel de la corruption de la mémoire au sein des routines de l’IA qui pouvait entraîner des plantages

Correction potentielle d’un blocage du GPU causé par un problème de thread

Correction d’une incompatibilité qui se produisait sur le Shader Model 6.0 et 6.1, pouvant entraîner un crash

Amélioration générale des performances du processeur (en fonction de la vitesse du GPU, cela peut entraîner une amélioration des performances de 1 à 10%)

Amélioration des performances de la caméra dans les cinématiques et les dialogues

HDR – Correction des problèmes colorimétrie en mode HDR

Commandes à la souris – Correction d’un problème où la sensibilité de la souris était incorrecte lorsque la fréquence d’images n’était pas constante

Visée – Correction d’un problème qui empêchait Aloy de tirer près d’une machine pouvant être tuée d’un coup critique

Cutscenes – Correction d’un problème où la géométrie et les textures apparaissaient après les cutscenes

Performances adaptatives – Correction d’un problème où des problèmes d’éclairage se produisaient lors de l’activation des performances adaptatives

Volumétrie – Correction d’un problème qui pouvait provoquer des artefacts dans les effets volumétriques, comme le brouillard

Visibilité – Correction d’un problème qui pouvait parfois faire disparaître brièvement la géométrie après le chargement

Patch 1.05 (cinquième mise à jour)

Correction d’un crash dans NetPresenceManager que certains joueurs rencontraient en entrant dans le jeu ou dans le benchmark depuis le menu principal

Correction d’un crash où le SDK Steam pouvait planter lors de l’initialisation lorsque l’exécutable du jeu était démarré directement à partir du dossier d’installation plutôt que via Steam

Correction d’un crash qui se produisait si le joueur appuyait sur “Arrêter” dans Steam immédiatement après avoir appuyé sur “Jouer”

Correction d’un crash de démarrage lors de l’utilisation de l’antivirus Avast

Correction d’un crash qui pouvait survenir lorsque la VRAM était sur le point d’être sursouscrite

Correction d’un problème avec les cheveux d’Aloy qui ne s’affichaient pas correctement lorsque le jeu fonctionnait au-dessus de 30fps

Les animations de shader (par exemple, les verrous holographiques sur les portes, GAIA dans les cinématiques, etc…) ne sont plus verrouillées à 30fps, mais fonctionnent à une fréquence d’images déverrouillée

Correction d’un problème avec les textures scintillantes dans la quête principale “Un cadeau du passé”

Correction d’un problème avec les ressources de neige scintillantes

Correction d’un problème avec les peintures scintillantes dans Song’s Edge

Correction de problèmes de corruption graphique qui ne se produisaient que sur des GPU spécifiques

Correction d’un problème où le jeu s’ouvrait en mode fenêtré au lieu de plein écran lorsque le joueur utilisait une autre fenêtre lors du démarrage du jeu

Correction d’un problème où le jeu ne fonctionnait pas dans la bonne résolution lors du passage de la fenêtre au plein écran

Ajout d’une option pour désactiver les “barres latérales floues” dans les résolutions ultra-larges et afficher les barres latérales noires à la place

Autorise les joueurs à démarrer le jeu même si la version de Windows utilisée est détectée comme étant trop basse pour exécuter le jeu dans des conditions stables

Ajout d’une option pour désactiver les vibrations de la manette

Correction d’un problème dans le stockage de l’attribut “permission de suivre les données” du profil du joueur (par la suite, demander à nouveau ladite autorisation)

Correction d’un problème qui empêchait la lecture de la musique de la cinématique d’ouverture si le joueur quittait et commençait immédiatement une nouvelle partie

Correction d’un problème où l’inversion des commandes de la souris affectait également l’entrée du choix de l’arborescence de dialogue

Patch 1.06 (sixième mise à jour)

Correction d’un crash du shader de calcul de streaming

Correction d’un plantage au démarrage lié aux chemins de fichiers avec des caractères non-ANSI

Correction d’un problème où les personnages se déformaient durant une scène dans la quête principale “La pointe de la lance”

Correction d’un problème d’affichage pendant la cinématique finale du jeu

Correction d’un problème en HDR où l’UI proposé un écran noir

Correction d’un problème où l’activation de l’option de SFP adaptatif donnait des résultats de performance inférieurs à ceux obtenus en paramétrant manuellement des résultats similaires

Aloy marche vers l’avant – Aloy marche maintenant directement dans la direction de la caméra lorsque vous appuyez sur l’avant, plutôt que sous un léger angle

Détails de l’exécutable – Les propriétés de l’exécutable affichent désormais également la version actuelle

Patch 1.07 (septième mise à jour)