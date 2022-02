Horizon : Zero Dawn s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires

Quelques jours avant le lancement de Horizon : Forbidden West sur PS5 et PS4, Sony Interactive Entertainment annonce que Horizon : Zero Dawn a atteint un seuil important dans ses ventes.

Le responsable des PlayStation Studios, Hermen Hulst, a déclaré sur les réseaux sociaux que Horizon : Zero Dawn a officiellement dépassé les 20 millions de copies écoulées dans le monde entier et le milliard d’heures jouées (chiffres arrêtés en novembre 2021) grâce aux ventes des versions PS4 et PC. Offert dans sa version “Complete Edition” via l’initiative Play at Home, les téléchargements gratuits pour obtenir le jeu de Guerrilla Games ne sont évidemment pas compatibilités.

Horizon : Zero Dawn fait donc aussi bien que God of War (Santa Monica Studio), disponible depuis le mois dernier sur PC après avoir été exclusivement sur PS4 pendant quatre ans, Uncharted 4 : A Thief’s End (Naughty Dog), The Last of Us (Naughty Dog), Spider-Man (Insomniac Games) et probablement Astro’s Playroom (Team Asobi). Un succès impressionnant pour une nouvelle licence qui pourrait motiver Sony Interactive Entertainment a préparer un série télévisée ou film avec PlayStation Productions d’ici les prochaines années.

