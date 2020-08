Horizon : Zero Dawn se met encore à jour sur PC avec un troisième patch

Après le patch 1.01 et le patch 1.02, place au patch 1.03 afin de colmater certaines failles qui gâchent encore la progression des joueurs dans Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games sur PC via l’Epic Games Store et Steam :

Patch 1.03 for #HorizonZeroDawnPC is out now! This patch aims to address additional crashes, non-functional snow deformation, and other fixes.

We appreciate all of your ongoing support and patience!

🗒️ Patch notes are available here: https://t.co/wDupTJsVbY pic.twitter.com/WVXjGEnI8f

— Guerrilla (@Guerrilla) August 31, 2020