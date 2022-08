Horizon Zero Dawn : Netflix confirme la création d’une adaptation en série télévisée

La série télévisée Horizon : Zero Dawn pour Netflix est confiée au showrunner de The Umbrella Academy.

Co-créée par Steve Blackman et Michelle Lovretta, Horizon : Zero Dawn sera une série de science-fiction se déroulant un millier d’années dans le futur, dans un monde étrange et magnifique peuplé de tribus primitives et de machines high-tech, toutes construites sur les os des “Anciens”, les ruines des États-Unis d’aujourd’hui. La catastrophe qui a détruit le monde est oubliée depuis longtemps, mais lorsque ces machines autrefois pacifiques se transforment mystérieusement en dangereux pourfendeurs de toute vie, une jeune marginale nommée Aloy découvre que la seule chance de sauver son monde est de se battre pour découvrir ce qui en est la cause.

La série télévisée Horizon : Zero Dawn sera diffusée en exclusivité sur Netflix

Michelle Lovretta, Steve Blackman et Abbey Morris d’Irish Cowboy Productions, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, Jan-Bart van Beek et Ben McCaw de Guerrilla Games ainsi que Roy Lee et Matthew Ball de Vertigo Entertainment sont producteurs exécutifs de la série télévisée Horizon : Zero Dawn avec Sony Pictures Entertainment et Netflix.

Steve Blackman (Legion, Altered Carbon, The Umbrella Academy) déclare :

Horizon : Zero Dawn est un jeu exceptionnellement bien conçu avec des personnages merveilleux que l’on ne voit pas souvent dans le monde des jeux vidéo. Guerrilla Games a créé un univers incroyablement luxuriant et vivant où l’homme et la machine se retrouvent sur une trajectoire de collision vers l’oubli. Leur salut vient sous la forme d’une jeune guerrière nommée Aloy, qui n’a aucune idée qu’elle est la clé pour sauver le monde. Je me contenterai de dire que, oui, Aloy sera un personnage principal de notre histoire. Ma partenaire d’écriture, Michelle Lovretta, et moi-même sommes ravis de pouvoir développer cette remarquable propriété intellectuelle en une série destinée à tous les types de spectateurs.