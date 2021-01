Horizon Zero Dawn : l’ensemble des bugs connus sur PC sont désormais corrigés

Après une dizaine de patchs et autres correctifs, la version PC de Horizon : Zero Dawn tourne enfin sans aucun problème sur de nombreuses machines.

Si Guerrilla Games sera toujours aussi proche de la communauté des plateformes Steam, Epic Games Store et GOG pour proposer des correctifs en cas de remontée de nouveaux bugs, le studio néerlandais sera moins actif que par le passé sur le portage PC de Horizon afin que l’ensemble des développeurs oeuvrent sur la suite qui devrait arriver dans le courant de l’année : “Alors que notre équipe poursuit le développement de notre prochain titre Horizon Forbidden West, nous allons passer à des mises à jour moins fréquentes pour Horizon Zero Dawn Complete Edition sur PC. Veuillez noter que nous continuerons à surveiller nos espaces communautaires comme toujours ! Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et pour avoir envoyé vos rapports d’incidents au cours des derniers mois. Les informations que nous avons reçues grâce à vos rapports nous ont été précieuses pour poursuivre notre enquête et nous aider à résoudre certains des problèmes plus délicats que nous avons corrigés dans le dernier patch.”

Patch 1.10 for Horizon Zero Dawn on PC is live now and introduces several crash fixes and performance improvements. 🗒️ Read the full Patch Notes here: https://t.co/zjwyuIAVOF pic.twitter.com/Ifym3Y0Pd0 — Guerrilla (@Guerrilla) January 19, 2021

Horizon : Zero Dawn sur PC, une dixième mise à jour

Le patch 1.10 est disponible en téléchargement depuis le début de semaine :