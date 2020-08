Horizon : Zero Dawn est désormais disponible sur PC dans une Complete Edition

Exclusivité de Sony, la licence de Guerrilla Games acte officiellement son arrivée sur Steam et l'Epic Games Store.

Si ce n’est pas la première fois que Sony Interactive Entertainment édite des jeux sur PC, cela reste un événement de voir une production first-party arriver sur PC, trois ans après sa sortie sur PS4 (succès critique et commercial). L’initiative sera rare et devrait permettre à Sony de relancer ou redynamiser les ventes d’un jeu qui n’a pas atteint ses objectifs ou au contraire qui a surpassé les attentes fixées. Ce portage de Horizon : Zero Dawn propose un framerate débridé, un nouveau système de feuillage dynamique, des effets de lumière et de réflexion améliorés, des commandes paramétrables et un outil de benchmarking pour définir nos performances selon nos envies, des textures de l’environnement à la qualité du ciel en passant par l’anti-occlusion ou la puissance du filtrage anisotropique.

Virtual photographer @FransBouma was the first to try out the photomode in Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC and the results are truly stunning! Coming August 7

Les configurations PC de Horizon : Zero Dawn

Configuration minimum (1080p, 30fps)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD FX-6300 @ 3.5 GHz ou Intel Core i5-2500k @ 3.3 GHz

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : AMD Radeon R9 280 (3 GB) ou Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB)

DirectX 12

Disque dur : 100 Go d’espace disponible

Configuration recommandée (1080p, 60fps)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5GHz ou Intel Core i7-4770K @ 3.5GHz

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 480 (4 GB) ou Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)

DirectX 12

Disque dur : 100 Go d’espace disponible

Un trailer pour Horizon : Zero Dawn sur PC

“Suivez la quête légendaire d’Aloy et dévoilez les mystères d’un monde dominé par de redoutables machines. Rejetée par sa tribu, elle se bat pour découvrir son passé et son destin, et stopper une catastrophe. Faites des attaques tactiques contre des machines et des tribus rivales, et explorez un monde rempli de bêtes sauvages et de dangers. Horizon : Zero Dawn est un jeu de rôle et d’action primé. La Complete Edition du portage PC inclut The Frozen Wilds, avec de nouveaux territoires, compétences, armes et machines.”