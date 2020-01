Horizon : Zero Dawn de Guerrilla Games pourrait sortir sur PC dans le courant de l’année

Un portage de l'exclusivité PS4 sur PC serait dans les plans de Sony Interactive Entertainment.

Le toujours très bien informé Jason Schreier du média américain Kotaku affirme que Horizon : Zero Dawn sera jouable d’ici les prochains mois sur PC : “Trois ans plus tard, la licence du studio néerlandais sera pour la première fois disponible sur une autre plateforme. Un lancement sur Steam et l’Epic Games Store est prévu pour cette année (…) Cette information vient directement de trois personnes connaissant les plans de Sony, toutes parlant anonymement car elles ne sont pas autorisées à parler à la presse“. Si cette annonce (pas encore officielle pour le moment) peut faire l’effet d’une bombe, elle n’est pas si surprenante dans la mesure où Sony propose déjà des titres first et third-party sur PC (Alienation, Nex Machina, Journey, Stormdivers ou par le passé EverQuest et PlanetSide 2), sachant que cette stratégie avait déjà été évoquée par Shawn Layden, ancien président des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios : “Nous devons soutenir la plateforme PlayStation. Il s’agit de quelque chose qui n’est pas négociable. Cela étant dit, à l’avenir, vous verrez que certains titres de nos studios pourront avoir besoin de s’appuyer sur un parc installé plus vaste.”

La fin des exclusivités “Only PlayStation” ?

Non, Sony va encore proposer des exclusivités pour ses consoles, notamment la PS5, mais s’ouvre de plus en plus au PC pour attirer un nouveau public. Dans le cas de Horizon : Zero Dawn, l’action-RPG est disponible sur PS4 depuis 2017 et a rencontré un succès commercial important en écoulant pas moins de 10 millions d’exemplaires dans le monde. Alors qu’un deuxième opus est actuellement en développement, quoi de mieux que d’inviter la communauté PC à essayer la production de Guerilla Games avant de les inciter à découvrir la suite sur PS5. Death Stranding est un cas à part. Il a été financé et publié par Sony, mais développé par le studio indépendant Kojima Productions. La version PC est d’ailleurs éditée par 505 Games (sortie pour l’été prochain), sachant que le Decima Engine est optimisé pour ce type de machine. Quantic Dream, également indépendant, a eu un arrangement similaire l’année dernière, en autoéditant ses jeux Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human sur PC (via l’Epic Games Store) sans l’implication de Sony. Concernant MLB : The Show (San Diego Studio), qui était une exclusivité de longue date (1997-2019), l’ouverture au PC, à la Xbox One et à la Nintendo Switch, est plus une pression de la Major League Baseball lors des négociations pour le renouvellement des droits avec Sony qu’une réelle envie de le faire. D’autres jeux devraient suivre, mais sans doute pas de manière régulière.

Sony s’aligne sur son concurrent Microsoft ?

Si l’éditeur américain Microsoft sort ses exclusivités Xbox sur PC (Windows 10) pour vanter les mérites d’un écosystème maitrisé, avec notamment l’aide du Xbox Game Pass et prochainement du Project xCloud, le but de Sony est avant tout de profiter des PCistes pour relancer les ventes d’une licence qui n’aurait pas rencontré le succès voulu ou au contraire l’appuyer après quelques années de commercialisation. A noter que le constructeur nippon doit aussi penser à sa plateforme cloud gaming PlayStation Now sans la laisser de côté, donc les exclusivités n’arriveront pas sur PC de la même manière que la marque au X vert.