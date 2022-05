Horizon : une série télévisée est en développement pour Netflix

Sony Pictures Entertainment pactise avec Netflix via PlayStation Productions pour créer une série télévisée basée sur la licence Horizon de Guerilla Games.

L’adaptation en série de Horizon sur la plateforme de streaming Netflix n’en est qu’au début de son développement. La licence se déroule dans des États-Unis post-apocalyptiques habités par des créatures robotiques, appelées Machines, de taille et d’échelle diverses. Horizon : Zero Dawn est centré sur une chasseuse ambitieuse et intelligente, mais exclue, nommée Aloy, qui cherche à découvrir le passé et un sens à sa vie.

Horizon est un autre projet de PlayStation Productions, qui compte actuellement The Last of Us chez HBO, God of War chez Amazon Prime Video et Twisted Metal chez Peacock. Parmi les adaptations à venir, il y a également un film Ghost of Tsushima et Gran Turismo, qui sera en principe accompagné d’une série.