Horizon Forbidden West : une cinématique en CGI avant le lancement sur PS5 et PS4

Sony Interactive Entertainment dévoile une nouvelle bande-annonce pour Horizon : Forbidden West, l'exclusivité de Guerrilla Games.

Narrée par Ashly Burch, la doubleuse d’Aloy, l’impressionnante cinématique en images de synthèse présente les différents biomes que l’on retrouvera dans le prochain titre d’action-aventure de Guerrilla Games, tout en montrant une variété de machines anciennes et nouvelles que les joueurs pourront rencontrer : “Notre histoire se construit sur nos ruines. Rejoignez Aloy dans son périple dans l’Ouest interdit, une frontière mortelle qui recèle de mystérieuses nouvelles menaces. Explorez des terres lointaines, combattez des machines plus grandes et plus impressionnantes, et rencontrez de nouvelles tribus étonnantes en retournant dans le monde post-apocalyptique d’Horizon.”

L’héroïne Aloy parle également de son passé et des leçons qu’elle a apprises depuis les événements du premier opus de la licence Horizon, alors qu’elle traverse différents lieux, montrant ses capacités de free-running et d’acrobatie qui ont déjà été présentées dans diverses vidéos. On la voit également en train d’apprivoiser une machine sauvage, une nouvelle mécanique. La sortie de Horizon : Forbidden West est toujours prévue sur PS5 et PS4 d’ici le 18 février prochain.

De nombreuses options d’accessibilité avec Horizon : Forbidden West