Horizon Forbidden West : un modèle en briques du Grand-cou par LEGO

En partenariat avec Sony Interactive Entertainment, LEGO va prochainement donner vie à l’emblématique Grand-cou de Horizon Forbidden West.

Le groupe danois LEGO poursuit sa percer dans le monde du jeu vidéo après Mario, Overwatch et Sonic grâce à l’aide de Sony Interactive Entertainment. Le set LEGO Horizon Forbidden West Grand-cou, qui porte le numéro de série 76989, sortira le 22 mai prochain au prix de 79,99 dollars et se compose de 1222 briques.

Horizon Forbidden West débarque dans le monde de LEGO

Tim Symons, lead producer franchise development chez Guerrilla Games, déclare : “Le LEGO Horizon Forbidden West Grand-cou fait partie de la collection LEGO pour adulte et met à profit d’ingénieuses techniques de construction pour capturer les moindres détails de la machine. Le modèle mesure plus de 34 centimètres de haut. Vous pouvez monter le Grand-cou sur un socle orné de détails du monde d’Horizon, comme un bouleau et un feu de circulation rouillé. Une mini-figurine LEGO de Aloy équipée de son arc et de sa lance est également incluse. L’ensemble comprend même un Veilleur avec des yeux bleus, jaunes ou rouges ! Avec sa tête en forme de disque, son imposante stature et sa nature calme (surtout comparé à certaines des machines qui rôdent dans l’Ouest prohibé), le Grand-cou est l’une des machines les plus emblématiques et appréciées du monde d’Horizon.”

Isaac Snyder, designer chez LEGO, explique : “Je suis tombé amoureux de Horizon Zero Dawn la première fois que j’y ai joué. Ce monde futuriste à l’histoire particulièrement riche regorge de paysages à couper le souffle, de puissants personnages et de machines menaçantes. Les concepteurs de Guerrilla m’ont beaucoup inspiré et m’ont aidé à capturer l’esprit de cet univers sous forme LEGO. Les fans d’Horizon sont extrêmement créatifs et ce modèle est dédié à leur passion et imagination.“