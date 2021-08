Horizon : Forbidden West sortira en février 2022 sur PS5 et PS4

Le studio néerlandais Guerrilla Games dévoile enfin la date de sortie de Horizon : Forbidden West.

Bien que les équipes de Guerrilla Games sont dans les dernières phases de développement du prochain opus de la licence Horizon, le game director Mathijs de Jonge est malheureusement contraint d’annoncer un report de plusieurs mois alors qu’une arrivée dans le courant de l’année était dans les plans : “Sans surprise, nous avons été fortement affectés par la pandémie mondiale et nous avons dû mettre en place de nouvelles méthodes de travail, des protocoles et d’autres mesures, afin de nous assurer de protéger la santé de nos équipes et garantir l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle. Nous sommes heureux de vous annoncer que la suite des aventures d’Aloy sera disponible le 18 février 2022. Les précommandes débuteront dès le 2 septembre prochain et nous vous en dirons plus dès la semaine prochaine.”

Time for an important development update from @Guerrilla Games about their highly anticipated game, Horizon: Forbidden West! #OpeningNightLive pic.twitter.com/uPTINxaBNS — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2021

Il n’est jamais simple d’annoncer une nouvelle période de lancement pour un jeu qui devait arriver sous peu : “La décision de repousser la sortie à 2022 n’a pas été facile à prendre, et nous tenons à remercier nos fans pour leur soutien sans failles. Nous savons que vous avez hâte de retrouver Aloy et ses compagnons, de découvrir le reste de son histoire et d’explorer un nouveau monde toujours plus sauvage. Votre passion, vos fanarts, cosplay, photographies virtuelles et vidéos nous ont fait incroyablement chaud au cœur.”

