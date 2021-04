Horizon : Forbidden West ne devrait pas être décalé en 2022

Pas de changement pour le lancement de Horizon : Forbidden West sur PS5 et PS4.

Officiellement maintenue pour cette année avec Returnal (30 avril 2021) de Housemarque et Ratchet & Clank : Rift Apart (11 juin 2021) d’Insomniac Games lors d’une prise de parole du président de Sony Interactive Entertainment dans la revue GQ, l’exclusivité Horizon : Forbidden West de Guerrilla Games est de nouveau confirmée à cette même période de sortie à l’occasion d’une vidéo promotionnelle se focalisant sur l’interprète de l’héroïne Aloy.

La comédienne Ashly Burch se confie sur le rôle d’Aloy dans Horizon : Forbidden West

“C’est formidable de pouvoir reprendre ce rôle. Aloy est un personnage si riche et passionnant. Maintenant, elle doit endosser un nouveau rôle, avec de nouveaux enjeux, une nouvelle menace, et avec tout ce qu’elle a appris, son évolution en tant que personnage est très intéressante. Aloy est plus grande, plus musclée et plus forte que moi, mais j’ai le sentiment de bien la connaître. C’est amusant de pouvoir l’incarner dans différents contextes et de voir où sont ses limites“, a déclaré Ashly Burch, actrice américaine qui s’est faite remarquer par ses prestations dans Life Is Strange, Steins;Gate, Attack on Titan, Fortnite, Valorant ou encore The Outer Worlds.