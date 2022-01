Horizon Forbidden West : les secrets de son histoire

Aloy ne sera pas seule à affronter les nouveaux dangers qui l'attendent dans Horizon : Forbidden West sur PS5 et PS4.

En plus de partager une nouvelle vidéo centrée sur l’histoire de Horizon : Forbidden West, le studio néerlandais Guerrilla Games a également mis en avant une illustration totalement inédite avec Aloy, Regalla, des rebelles, des machines de l’Ouest, Sylens, Hekarro, le chef de la tribu des Tenakths, et Tilda, un nouveau personnage mystérieux ayant un lien particulier avec les temps anciens et incarné par la comédienne Carrie-Anne Moss.

RISE ABOVE OUR RUIN This stunning new art by our team highlights the incredible cast in Horizon Forbidden West. We can't wait for you to meet them 👀 pic.twitter.com/CqUb0C1LqA — Guerrilla (@Guerrilla) January 19, 2022

Ben McCaw, directeur narratif chez Guerrilla Games, déclare : “Le prochain chapitre de l’histoire d’Aloy commencera le 18 février prochain, et elle affrontera une tornade de nouvelles menaces comme un fléau qui risque de détruire le monde, Regalla et ses rebelles, Sylens et ses machinations… et bien d’autres nouveaux dangers. Mais lorsqu’elle s’aventurera par-delà la frontière de l’Ouest prohibé, Aloy ne sera pas seule pour affronter ces dangers. Elle sera rejointe par des compagnons inconnus et familiers, des plus anciens comme Varl et Érend aux nouveaux alliés comme Zo, Alva et Kotallo.”

Un Story Trailer pour Horizon : Forbidden West

Horizon : Forbidden West sera disponible en exclusivité sur PS5 et PS4 d’ici le 18 février prochain.