Horizon : Forbidden West, les nouvelles menaces qui attendent Aloy

Explorez des terres lointaines, affrontez des machines encore plus imposantes et plus impressionnantes, et croisez la route de nouvelles tribus étonnantes sur votre chemin de retour vers le monde post-apocalyptique et futuriste d’Horizon.

Guerrilla Games dévoile une vidéo totalement inédite concernant la suite de la licence Horizon : “Nous sommes ravis de vous présenter le prochain aperçu d’Horizon Forbidden West qui n’est autre qu’une toute nouvelle bande-annonce de gameplay présentant une variété de nouvelles menaces de machines pour la chasseuse de machines Aloy. Outre cela, une version live du thème musical Promise of the West, du compositeur original Joris de Man, interprétée par Julie Elven et spécialement adaptée par le célèbre compositeur Lorne Balfe, a été entendue lors des Game Awards 2021. Horizon Forbidden West était également l’un des heureux nominés pour le prix du jeu le plus attendu. Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs votes et leur soutien, et adressons d’énormes félicitations à l’équipe de FromSoftware pour leur victoire avec Elden Ring !”

Un trailer avec du gameplay pour Horizon : Forbidden West

Horizon Forbidden West sera disponible le 18 février 2022 sur PS5 et PS4.