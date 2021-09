Horizon Forbidden West : la mise à niveau PS4 à PS5 sera finalement gratuite

Le faux pas de Sony sur la mise à niveau de Horizon : Forbidden West appartient au passé.

Payante uniquement pour les éditions standard et spéciale, la mise à niveau PS4 à PS5 pour Horizon : Forbidden West devait à la base être totalement gratuite, mais Sony Interactive Entertainment avait finalement surpris certains joueurs lors de l’ouverture des précommandes. Néanmoins, après quelques coups de gueule sur les réseaux sociaux, le géant japonais est revenu sur sa décision, mais prévient d’ores et déjà que c’est la dernière fois que cette option sera gratuite. Le mieux à faire sera donc d’opter pour une version PS5, la plus aboutie et celle qui tire réellement parti des composants next-gen de la console.

An update regarding Horizon Forbidden West on PS4 and PS5: https://t.co/1R8ikEpmNb — PlayStation (@PlayStation) September 4, 2021

“L’année dernière, nous nous sommes engagés à vous proposer des mises à niveau gratuites pour les titres cross-gen de lancement et Horizon Forbidden West. Si les impacts profonds de la pandémie nous ont empêché de suivre le plan de sortie initialement prévu pour Horizon Forbidden West, nous maintiendront notre offre. Les joueurs ayant acheté Horizon Forbidden West sur PS4 pourront gratuitement mettre le jeu à niveau pour y jouer sur PS5. Je voulais aussi confirmer qu’à partir de maintenant, les titres cross-gen disponibles en exclusivités sur PlayStation (qui arriveront sur PS5 et PS4) – en édition numérique ou physique – disposeront d’une option de mise à niveau pour un coût de 10 euros. Cela s’appliquera au prochain God of War et à Gran Turismo 7, ainsi qu’à tous les autres titres first-party cross-gen“, annonce Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment.

Le trailer des précommandes de Horizon : Forbidden West

Horizon : Forbidden West sortira sur PS5 et PS4 dès le 18 février 2022.