Horizon Forbidden West : “La Forêt d’Aloy”, une initiative pour promouvoir la protection de l’environnement

Sony Interactive Entertainment invite les joueurs du monde entier à planter une forêt depuis leur canapé en association avec Arbor Day Foundation, The Eden Project, Forest and Bird, MyTree, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, WWF-Canada et Play4Forests dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

L’obtention du trophée bronze “Couards Atteints” (le but est d’atteindre les Couards en cherchant un accès vers l’Ouest prohibé) de Horizon : Forbidden West sur PS5 et PS4 permettra de planter un arbre dans la Forêt d’Aloy située dans les Vosges du 18 au 28 février prochain. Pour que celle-ci puisse prendre vie tous les cinq trophées débloqués, les joueurs devront partager la réalisation de ce défi sur Twitter avec le hashtag #LaForêtdAloy.

🎮+🏆=🌳 We're ready to get planting and save the planet in real life. Are you? https://t.co/AIL653CAxy — Arbor Day Foundation (@arborday) February 15, 2022

La campagne Play4Forests (P4F) s’adresse à la communauté des joueurs et vise à sensibiliser à l’importance des forêts pour notre environnement et notre santé. Elle a pour but d’inciter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures décisives pour la protection et la restauration des forêts. Fruit d’un effort conjoint entre l’industrie du jeu vidéo et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, P4F vise à toucher les joueurs afin de soutenir cette cause en signant la pétition et en s’engageant dans la campagne via les réseaux sociaux.

Horizon Forbidden West – Play and Plant Program

À l’occasion de la sortie de Horizon : Forbidden West sur PS5 et PS4, Sony Interactive Entertainment souhaite faire quelque chose pour aider la nature… avec les joueurs : “Tout comme Aloy se bat pour sauver la Terre dans le jeu, nous pouvons faire quelque chose ensemble pour aider notre planète.”